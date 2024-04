Mayotte : Détection de quatre cas de choléra importés des Comores

Les autorités ont identifié, le 18 mars dernier, un autre cas importé des Comores. Toutefois, elles estiment que le risque de propagation demeure limité. Quels sont les dispositifs mis en place pour prévenir une éventuelle propagation ?

La présence du choléra à Mayotte : une menace sérieuse

Le gouvernement de Mayotte a confirmé jeudi 11 avril la détection de quatre nouvelles personnes atteintes de choléra, toutes en provenance des Comores.

Ces individus ont été “interpellés en mer” par les forces de sécurité travaillant contre l’immigration clandestine. Ils ont ensuite été admis au centre hospitalier de Mayotte afin de débuter un traitement en urgence.

Une propagation maîtrisée

Le danger imminent du choléra a conduit les autorités à agir promptement. En effet, ils ont assuré que le risque de propagation était limité du fait des conditions d’interception et des modalités de prise en charge. Par ailleurs, des antibiotiques ont été administrés aux personnes ayant été en contact direct avec les malades.

Le choléra aux Comores : un contexte alarmant

Selon Hervé Derache, directeur territorial de la police nationale à Mayotte, les personnes interceptées sont originaires de la République démocratique du Congo et auraient transité par les Comores. Et pour cause, une épidémie sévit actuellement dans cet archipel, avec jusqu’ici 995 cas recensés de choléra et 26 décès.

Ce nombre croissant de cas aux Comores a conduit l’Agence régionale de santé à élaborer un plan de riposte en février, prévoyant, entre autres, de renforcer les contrôles sanitaires aux frontières et mettre en place un circuit de prise en charge hospitalière sécurisé. Cette nouvelle situation souligne l’urgence de la mise en œuvre de ce plan. Ainsi, dans un contexte régional de crise sanitaire, Mayotte reste en alerte, rappelant l’importance d’une surveillance et d’une action constantes face à la menace du choléra.