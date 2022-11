Amoxicilline : des tensions font craindre une pénurie

Certaines officines manquent de cet antibiotique très prescrit aux enfants. L'ANSM devrait vite publier ses recommandations.

Pour traiter les maladies infantiles, l’Amoxicilline est un antibiotique très prescrit. Seulement, certaines pharmacies commencent à en manquer.

Cette substance active est présente dans une grande majorité (80%) des antibiotiques pédiatriques, entre autres en ce qui concerne les origines bactériennes des otites, angines ou encore pneumonies.

“De fortes tensions d’approvisionnement”

L’Agence nationale du médicament (ANSM) indique qu’en ce qui concerne les formes buvables destinées aux jeunes enfants, de “fortes tensions d’approvisionnement, prévues jusqu’en mars 2023” sont à l’ordre du jour.

Et pour éviter que la pénurie soit accélérée par une ruée en pharmacie, l’ANSM devrait formuler rapidement ses recommandations. Selon Le Parisien, il s’agirait d’établir des règles de bon usage du médicament, en limitant le nombre de boîtes commandées par les pharmacies. Mais aussi, en limitant les prescriptions à cinq jours et possiblement en prescrivant des comprimés solubles dans l’eau (en lieu et place d’une solution buvable).

Amoxicilline : Pourquoi ces tensions ?

lban Dhanani, directeur adjoint des médicaments antibiotiques à l’ANSM, recommande le recours aux Trod, à savoir ces tests très rapides et réalisés en cabinet médical lors de la consultation, et qui permettent de déterminer si une angine est virale ou bactérienne.

Comment expliquer ce frein de l’offre par rapport à la demande, comme on l’a connue concernant le paracétamol ? Une diminution de la production à l’occasion de la pandémie de Covid-19 est en cause. Avec l’important rebond des virus de l’hiver et donc des commandes, les usines ne sont pas vraiment en mesure de suivre.

D’autres stocks de médicaments en tension

Il y a une dizaine de jours, le sénateur Bruno Belin alertait le ministre de la Santé ainsi : ”