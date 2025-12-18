Le lavage nasal au sérum physiologique diminuerait les infections respiratoires chez l’enfant

Une récente étude révèle que l’entretien nasal avec une solution saline contribue à diminuer la fréquence des infections respiratoires chez les enfants. Les chercheurs se sont penchés sur les mécanismes de ce soin simple et ses bénéfices potentiels pour la santé infantile.

Tl;dr Le soin nasal salin réduit la durée du rhume chez l’enfant.

Moins de propagation du virus dans la famille.

Sécurité et simplicité, si l’eau est stérile ou bouillie.

Un remède ancestral sous le regard de la science

Dans de nombreux foyers indiens, le soin nasal salin figure depuis longtemps parmi les remèdes de prédilection pour soulager le rhume et les désagréments nasaux. Concrètement, il s’agit d’irriguer les fosses nasales avec une solution saline – autrement dit, de l’eau salée – afin de nettoyer, hydrater et désencombrer les voies respiratoires. Mais à l’heure où les infections touchent régulièrement les plus jeunes, ce geste simple suscite un regain d’intérêt auprès des scientifiques.

L’étude ELVIS-Kids : des résultats prometteurs

Lors d’un important congrès européen sur la santé respiratoire, l’essai ELVIS-Kids a marqué les esprits. Près de 407 enfants âgés de moins de six ans ont été suivis : certains recevaient des gouttes nasales salines préparées à la maison, d’autres bénéficiaient uniquement des soins habituels. Premier constat : ceux traités au sérum physiologique voyaient leurs symptômes s’estomper en six jours environ, contre huit pour les autres. Ce n’est pas tout : il semble que cette pratique limite aussi la transmission du virus au sein du foyer familial.

Les retours parentaux étaient sans équivoque : « Mon enfant retrouvait plus vite la forme et avait moins besoin d’autres médicaments ». Certains parents ont même noté une diminution des épisodes infectieux chez leurs proches.

Mécanismes et mode d’emploi

Mais alors, pourquoi ce succès ? L’action du sérum physiologique est triple :

Il élimine mucus, poussières et agents pathogènes.

Il soulage la congestion nasale et facilite la respiration.

Le sel aurait aussi un effet protecteur sur la muqueuse contre les virus.

En pharmacie ou fait maison – à condition d’utiliser de l’eau stérile ou bouillie puis refroidie –, le geste reste simple. Les spécialistes insistent néanmoins sur la douceur et une bonne information préalable auprès d’un professionnel de santé.

Sécurité et perspectives

Globalement sûr chez l’enfant dès lors que l’hygiène est respectée, ce soin provoque rarement autre chose qu’une légère irritation passagère. Cependant, toutes les études ne sont pas unanimes sur son efficacité globale ou sur chaque symptôme précis : davantage de recherches sont attendues pour affiner ces constats.

À défaut de miracle, le lavage nasal au sérum physiologique s’impose aujourd’hui comme un outil rassurant dans l’arsenal parental face aux petits maux hivernaux – entre tradition éprouvée et validation progressive par la recherche moderne.