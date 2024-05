Alerte produit : Soupçons de toxicité sur des ustensiles de cuisine d’Action

Cette situation rappelle l’importance de la vigilance concernant les produits que nous utilisons au quotidien. Il est essentiel de prêter attention aux rappels de produits et de suivre les conseils des autorités pour préserver notre santé.

Il est “vivement conseillé” par les autorités sanitaires de ne plus utiliser ce produit et de le rapporter en point de vente. Un remboursement est garanti pour tous les consommateurs concernés.

Le lot incriminé porte le numéro 2023-10297 et l’identifiant de commercialisation 8720791437046. Vendu sous la référence produit 3203099, ce kit de cuisine a été commercialisé sur l’ensemble du territoire français entre le 1er janvier et le 17 avril.

Le produit en question est un ensemble de trois ustensiles en plastique comprenant une écumoire, une spatule et une cuillère. Suite à des analyses, il a été constaté que l’usage de ces ustensiles pourrait libérer une quantité excessive d’amine aromatique primaire , une substance nocive pour la santé humaine.

