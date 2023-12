Amoxicilline : la fin de la pénurie en médicaments en vue ?

L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a confirmé que les approvisionnements en amoxicilline, un antibiotique bien connu, étaient en cours chez les grossistes-répartiteurs, ce qui pourrait signifier la fin de la pénurie. Cela signifie-t-il que le problème de pénurie est définitivement résolu ?

Tl;dr L’ANSM indique que les livraisons d’amoxicilline sont en cours.

La situation de pénurie d’amoxicilline pourrait se résoudre prochainement.

Les grossistes-répartiteurs assureront une répartition équitable de l’antibiotique.

La pénurie d’amoxicilline a été particulièrement sévère l’hiver dernier.

Fin de la pénurie d’amoxicilline en vue ?

Il semblerait que la pénurie d’amoxicilline, cet antibiotique largement utilisé, soit sur le point de prendre fin. L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a annoncé que les livraisons étaient en cours chez les «grossistes-répartiteurs».

Un enjeu de santé publique

Depuis l’automne, l’amoxicilline se fait de plus en plus rare dans les pharmacies, une situation qui a suscité l’inquiétude des professionnels de santé et des patients. Mais l’ANSM se veut rassurante : « Des boîtes d’amoxicilline et amoxicilline-acide clavulanique sont en cours de livraison chez les grossistes-répartiteurs », a déclaré l’Agence dans un communiqué.

Elle a également souligné que, même en cas de pénurie, les pharmaciens peuvent délivrer une préparation magistrale adaptée aux enfants de moins de 12 ans.

Une mobilisation des acteurs du secteur

Face à la dégradation de la situation, les acteurs de la chaîne du médicament ont été appelés à agir. En décembre, les industriels avaient été sommés de libérer leurs stocks d’amoxicilline et de les mettre à la disposition des grossistes-répartiteurs. L’objectif ? Assurer une répartition équitable de l’antibiotique dans l’ensemble des pharmacies du pays.