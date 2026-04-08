Attention : les douceurs de Pâques au chocolat noir ne sont pas toujours si vertueuses

Considéré par beaucoup comme une alternative plus saine, le chocolat noir s’invite souvent sur les tables à Pâques. Pourtant, derrière cette réputation flatteuse, certains aspects méritent d’être examinés de plus près avant de succomber à la tentation.

Tl;dr Le chocolat noir contient plus de nutriments et d’antioxydants.

Sa teneur en sucre peut rester élevée selon les marques.

Choisir au moins 70% de cacao pour un meilleur profil santé.

L’art du choix : chocolat noir ou chocolat au lait ?

Avec l’arrivée de Pâques, les rayons débordent de chocolats en tous genres. Entre ceux qui se précipitent sur les œufs au lait et d’autres, plus hésitants, qui lorgnent vers le chocolat noir en espérant faire un choix plus sain, la question revient chaque année : ce chocolat noir est-il vraiment meilleur pour la santé ?

Cacao, sucre… et faux-amis nutritionnels

Au cœur de la fabrication, tout commence par la fève de cacao – fruit du Theobroma cacao, originaire d’Amérique centrale et du Sud. Le processus donne naissance à deux éléments clés : les solides de cacao (partie amère) et le beurre de cacao (matière grasse qui confère sa texture lisse au chocolat). Si la composition du chocolat noir affiche généralement entre 50 % et 90 % de solides de cacao, celle du chocolat au lait tourne autour de 20 à 30 %, complétée par des produits laitiers et surtout… beaucoup plus de sucre.

Pourtant, il serait réducteur de résumer la question à une simple opposition « noir contre lait ». Tout dépend du pourcentage de cacao : certains chocolats noirs peuvent contenir jusqu’à 50 % de sucre selon les recettes, et leur valeur nutritionnelle varie fortement. Un œuf noir industriel peut ainsi rivaliser avec son cousin au lait en matière d’apports sucrés.

Des bienfaits démontrés… sous conditions

On entend souvent que le chocolat noir déborde d’antioxydants, notamment les polyphénols comme les flavanols ou les catéchines – bien plus présents que dans le thé noir ou le vin rouge. Effectivement, ces composés contribuent à protéger nos cellules du stress oxydatif. Certaines études suggèrent même des effets positifs sur la circulation sanguine ou une possible réduction du risque cardiovasculaire.

Cependant, prudence : ces recherches s’appuient souvent sur des extraits concentrés ou des doses élevées, loin des quantités consommées lors d’une dégustation ordinaire. Une large revue rassemblant plus d’un million de participants pointe aussi des limites méthodologiques (données observationnelles faibles), sans démontrer formellement que manger du chocolat – même noir – prévient diabète ou AVC.

Bien choisir son chocolat pour Pâques

Quelques repères facilitent le choix pour qui veut allier plaisir et modération :

Privilégier un taux de cacao supérieur à 70 %.

Vérifier que « cacao » figure avant « sucre » dans la liste d’ingrédients.

Savourer sans excès : c’est l’ensemble du régime alimentaire qui compte.

Si le chocolat noir possède des atouts nutritionnels certains face au chocolat au lait, tout dépendra de sa composition réelle… et surtout du plaisir partagé en famille durant cette période festive.