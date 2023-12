Biosimilaires vs Génériques : Comprendre la différence

Il peut être complexe de saisir la différence entre un médicament biosimilaire et un générique lorsque votre médecin ou votre pharmacien vous en informe. La réponse est souvent plus compliquée qu'il n'y paraît. Que pensez-vous de cette complexité ?

Il n’est pas toujours facile de distinguer un médicament biosimilaire d’un médicament générique lorsque vous discutez avec votre médecin ou votre pharmacien. Pourtant, cette distinction est cruciale pour comprendre l’économie de notre système de santé et l’accès aux soins.

Un médicament biosimilaire est une copie d’un médicament biologique autorisé, dont le brevet a expiré. Il diffère des médicaments génériques par les matières premières utilisées, les procédés de production et les modes d’action. L’arrivée d’un biosimilaire sur le marché, d’un coût moins élevé que le médicament de référence, génère des économies et facilite l’accès aux soins.

Quant aux médicaments génériques, ils sont fabriqués à partir de la même molécule qu’un médicament déjà autorisé et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Ils offrent la même efficacité thérapeutique que le médicament de référence, mais à un coût moindre.

L’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un médicament biosimilaire ou générique répond à des exigences réglementaires strictes. Cependant, ces “exigences” diffèrent pour chaque type de médicament, ce qui rend leur comparaison difficile.

L’avis de la rédaction

Nous pensons qu’il est essentiel de comprendre ces différences pour une meilleure prise en charge de sa santé. Les biosimilaires et les génériques sont deux piliers de notre système de santé, qui permettent à la fois de réaliser des économies et de garantir l’accès aux soins pour le plus grand nombre.