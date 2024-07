Boostez votre santé au quotidien avec ces deux fruits

D'après certaines recherches, la consommation de deux fruits riches en flavonoïdes peut diminuer le risque de fragilité chez les seniors. Quels pourraient être ces fruits bénéfiques pour notre bien-être?

La fragilité, un marqueur sérieux de santé

Selon la Haute autorité de Santé (HAS), le syndrome de fragilité est un véritable baromètre du risque mortel. Plus qu’un simple signe de l’âge, il se manifeste par des « incapacités, des chutes, une hospitalisation ou encore une entrée en institution ». La prise en compte des facteurs de fragilité pourrait donc permettre de limiter, voire de retarder, ses effets. Certains chercheurs américains poussent même l’hypothèse d’un mécanisme potentiellement réversible.

Les fruits, une clé pour lutter contre la fragilité ?

Une équipe de l‘Institut de recherche sur le vieillissement Hinda et Arthur Marcus à Boston a publié une étude sur un possible moyen de combattre la fragilité : la consommation de fruits riches en flavonoïdes.

Cette expérimentation, conduite sur douze ans auprès de 1.701 individus initialement en bonne santé, a permis de constater un risque moindre de vieillissement prématuré et de syndrome de fragilité chez ceux qui consommaient des flavonoïdes. Ces composés, présents notamment dans les fruits, les légumes, mais aussi le chocolat, le thé ou le vin rouge, pourraient donc jouer un rôle protecteur.

Quels fruits privilégier ?

L’étude menée par la chercheuse Shivani Sahni pointe tout particulièrement les pommes et les baies, pour leur haute teneur en flavonoïdes. Leur consommation quotidienne serait une stratégie alimentaire efficace pour prévenir la fragilité, en particulier chez les personnes âgées. Les épinards et les raisins, également riches en ces précieuses substances, sont aussi recommandés.

En résumé, prendre soin de sa santé et de sa longévité passe aussi par une alimentation équilibrée et riche en fruits. Une recette simple et gourmande à adopter dès à présent, quel que soit son âge.