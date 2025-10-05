Les extraits de cacao pourraient réduire l’inflammation et renforcer la santé cardiovasculaire

Selon de récentes études, la consommation de compléments alimentaires à base d’extrait de cacao pourrait contribuer à réduire l’inflammation et favoriser la santé cardiovasculaire, offrant ainsi des bénéfices potentiels pour le cœur.

Tl;dr Un extrait de cacao ralentit l’ inflammaging chez les seniors.

chez les seniors. Les chocolats classiques contiennent peu de flavanols .

. Il vaut mieux privilégier une alimentation riche en antioxydants.

Cacao et vieillissement : de nouveaux espoirs

Depuis quelque temps, la lutte contre l’inflammaging – cette inflammation chronique liée à l’âge, souvent associée aux maladies cardiovasculaires ou au diabète de type 2 – occupe une place croissante dans la recherche médicale. Un travail récent, issu du vaste essai COSMOS et publié dans la revue Age and Ageing, apporte un éclairage intéressant : l’utilisation quotidienne d’un extrait de cacao riche en flavanols pourrait freiner l’évolution de certains marqueurs inflammatoires.

L’étude en question : nuances et portée des résultats

Pendant deux ans, près de 600 adultes âgés ont reçu des suppléments de cet extrait. Des prises de sang régulières ont révélé une diminution annuelle d’environ 8 % du taux d’une protéine bien connue des spécialistes, la CRP ultrasensible (hsCRP), dont le lien avec le risque cardiovasculaire n’est plus à démontrer. Ce résultat s’inscrit dans la continuité des précédentes analyses du projet COSMOS, qui avaient déjà mis en avant une baisse notable (27 %) du taux de décès d’origine cardiovasculaire parmi plus de 21 000 participants bénéficiant du même complément.

Parmi les points marquants, plusieurs experts soulignent cependant qu’il convient de rester prudent face à ces signaux encourageants : « N’interprétons pas trop vite : une réduction modérée d’un seul marqueur ne constitue pas, à elle seule, la preuve définitive d’un effet préventif », tempère ainsi la professeure Lauri Wright, nutritionniste à l’USF College of Public Health.

Derrière les flavanols : l’enjeu du choix alimentaire

Au cœur de cette démarche, on retrouve les fameux flavanols : il s’agit d’antioxydants présents notamment dans le cacao, dont le rôle serait de neutraliser les radicaux libres impliqués dans l’inflammation chronique. Pourtant, la question se pose : faut-il se ruer sur le chocolat noir pour autant ? Rien n’est moins sûr.

La transformation industrielle du chocolat réduit fortement sa teneur en ces molécules actives. La majorité des tablettes ou confiseries commercialisées apportent donc peu – voire pas – de flavanols bénéfiques, et s’accompagnent souvent d’apports importants en sucres ou graisses saturées. Selon la professeure Wright, il est préférable d’adopter une alimentation naturellement riche en antioxydants :

Chocolat noir peu transformé

Fruits rouges

Thé

Raisin

Ce mode alimentaire offre, par ailleurs, fibres et micronutriments complémentaires essentiels au maintien de la santé.

Savoir raison garder face aux compléments alimentaires

Enfin, recourir directement aux suppléments n’est peut-être pas le réflexe à privilégier selon certains spécialistes : « Il vaut mieux d’abord viser une alimentation diversifiée et riche en flavanols naturels avant toute supplémentation », suggère encore Lauri Wright. Le bénéfice potentiel du cacao semble surtout dépendre du contexte global du régime alimentaire et du mode de vie.

Même si ce nouvel éclairage scientifique invite à nuancer certains discours nutritionnels hâtifs, il nourrit aussi l’espoir quant au rôle possible des flavanols dans la prévention des effets délétères du vieillissement cellulaire.