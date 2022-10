Bronchiolite : quatre régions désormais en phase épidémique

Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sont concernées dix autres sont en phase pré-épidémique.

Parents d’un nourrisson ? Soyez vigilants car la bronchiolite est de retour un peu plus tôt que prévu. Mercredi 12 octobre, les autorités sanitaires ont indiqué que quatre régions françaises étaient en phase épidémique, à savoir les Hauts-de-France, l’Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie.

Et la phase pré-épidémique concerne les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Bronchiolite : Hausse des admissions en urgence

Dans le détail, Santé publique France indique que les passages aux urgences pour une bronchiolite ont augmenté de 41% en l’espace d’une semaine. Et la quasi-totalité des enfants examinés (92%) avaient moins d’un an.

659 enfants ont été hospitalisés sur les 2 058 admis aux urgences, il s’agit d’une augmentation de 27% par rapport à la semaine précédente.

Une pathologie courante et contagieuse

Infection respiratoire due à un virus, la bronchiolite commence avec les symptômes d’un simple rhume (nez bouché ou coulant) et l’enfant tousse un peu avant que cette toux se fasse plus régulière. La respiration peut devenir sifflante et l’enfant touché par la bronchiolite peut ressentir une gêne à la respiration et avoir de la fièvre, du mal à manger ou dormir.

Transmise par la salive, la toux, elle est le plus souvent bénigne mais peut donc nécessiter une hospitalisation. Il faut s’inquiéter si l’enfant est âgé de moins de 6 semaines, boit moins de la moitié de ses biberons à trois repas consécutifs, vomit systématiquement, dort en permanence, ou au contraire pleure de manière inhabituelle et n’arrive pas à trouver le sommeil.

Après avoir consulté un médecin et bien sûr en suivant sa prescription :

sérum physiologique 6 fois par jour minimum pour laver son nez,

proposer régulièrement de l’eau,

fractionner les repas,

Aérer les pièces,

Ne pas trop couvrir l’enfant,

Le coucher sur le dos, à plat et ne pas fumer en sa présence.