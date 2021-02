Café : les effets sur le sommeil mis en avant dans un nouveau rapport

Envie de connaître les effets du café sur le sommeil ? Un nouveau rapport fait état de différentes études menées sur le sujet.

Le café est l’une des boissons les plus consommées à travers le monde. Ingéré de façon régulière, ce dernier peut avoir de nombreux effets bénéfiques pour la santé. À travers un nouveau rapport, l’Institute for Scientific Information on Coffee fait le point sur les effets de cette boisson sur le sommeil des consommateurs.

Les effets du café sur le sommeil passés au crible

Publié en février 2021, le nouveau rapport intitulé « Café et sommeil dans la vie quotidienne » a été rédigé par le docteur Renata Riha, professeur du département de médecine du sommeil de l’Université d’Édimbourg. À l’intérieur de ce rapport, nous retrouvons notamment les résultats de nombreuses études menées durant les dernières années. On peut ainsi faire le point sur les effets concrets du café sur le sommeil. Le rapport se concentre toutefois uniquement sur les aspects positifs de la boisson.

Avant tout chose, le professeur Renata Riha rappelle quelques données essentielles autour du café : « La caféine est consommée quotidiennement par environ 80% de la population mondiale, souvent pour ses effets positifs sur l’éveil et la concentration. Les effets de la caféine peuvent durer plusieurs heures, selon la vitesse à laquelle elle est métabolisée ». Le professeur précise tout de même que « Certaines personnes peuvent en consommant du café plus tard dans la journée voir leurs habitudes de sommeil perturbées : elles devraient préférer des boissons à faible teneur en caféine ou décaféinées ».

Les informations à retenir de ce nouveau rapport

Permettant de rester en forme toute la journée, la caféine peut cependant facilement être nuisible pour notre sommeil. Le rapport reprend ainsi les principales conclusions des études sur le sujet. Tout d’abord, une étude rapporte qu’une consommation régulière de café permet d’atténuer les troubles cognitifs causés par la perte de sommeil sur le court terme. Les personnes travaillant de nuit ont de meilleures performances psychomotrices et sont plus vigilantes après avoir consommé de la caféine.

Pour continuer, on apprend que le café peut impacter la durée du sommeil, principalement lorsqu’il est consommé peu de temps avant le coucher. La durée des effets de cette boisson sur l’éveil et le sommeil peut s’échelonner entre une et plusieurs heures en fonction du métabolisme de chacun. L’impact de la caféine sur le sommeil dépend aussi de la quantité de caféine consommée tout au long de la journée ainsi que des habitudes de consommation en général. Il est recommandé pour les personnes sensibles à la caféine d’arrêter d’en consommer 6 heures avant d’aller se coucher afin d’éviter de ressentir des difficultés à s’endormir ou bien des effets lors du sommeil.