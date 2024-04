Canada : mordu par un rat qui se trouvait dans ses toilettes, il finit aux soins intensifs

Un septuagénaire canadien a contracté une grave infection suite à la morsure d'un rat trouvé dans ses toilettes, ce qui a nécessité une hospitalisation. Quels risques pourrait-on courir avec la présence de rats dans la maison?

Tl;dr Un septuagénaire canadien mordu par un rat développe des problèmes de santé sévères.

Malgré un traitement rapide, l’homme tombe gravement malade suite à l’infection.

Des examens révèlent que l’homme était infecté par la leptospirose, une maladie véhiculée par les rongeurs.

La leptospirose peut entraîner des complications graves, et a un taux de mortalité supérieur à 10 %.

Une morsure de rat aux conséquences inattendues

Avant d’entreprendre une activité aussi routinière que d’aller aux toilettes, un citoyen canadien de 76 ans n’aurait jamais pu imaginer la gravité des événements qui allaient suivre. Un rat sournois caché dans la cuvette des WC l’a surpris, le mordant aux doigts alors qu’il essayait de l’en extirper.

De la morsure à une souffrance insoupçonnée

Au-delà de la peur et du dégoût initial, cette mésaventure a causé à cet homme des problèmes de santé qui se sont aggravés au fil du temps. Deux semaines après la morsure, il a été hospitalisé en raison d’une défaillance de plusieurs organes due à une infection bactérienne, malgré un traitement rapide aux urgences après l’incident.

Des symptômes convaincants de malaise – fièvre, migraines, douleurs abdominales – ont conduit l’homme à l’hôpital. L’examen médical a révélé une fréquence cardiaque élevée, une pression artérielle basse et des reins endommagés. De plus, il montrait des signes de septicémie – une infection généralisée du corps.

Un diagnostic inquiétant : la leptospirose

Rapidement, les médecins ont suspecté que la morsure du rat était à l’origine de ces symptômes. Les analyses ont révélé que le patient était atteint de la leptospirose, une maladie potentiellement mortelle dont les rats sont les principaux vecteurs. C’est “l’urine des rongeurs”, contenant la bactérie Leptospira interrogans, qui serait à l’origine du mal.

L’incident a conduit à une hospitalisation en soins intensifs. Cependant, avec un traitement à base d’antibiotiques et de stéroïdes, l’homme a pu quitter l’unité trois jours après et poursuivre son rétablissement.

La leptospirose, une menace mondiale

Selon l’Institut Pasteur, la leptospirose touche plus d’un million de personnes par an dans le monde. Transmise par des rongeurs, elle présente en moyenne une phase d’incubation de 4 à 14 jours avant de se manifester. La maladie peut devenir très grave, affectant les reins, le foie, les méninges ou les poumons et se compliquant souvent d’un syndrome hémorragique. Elle présente un taux de mortalité dépassant 10 %.

Veillons donc à faire preuve de prudence, même dans les situations les plus quotidiennes, car les dangers se cachent parfois là où on les attend le moins.