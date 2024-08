Un ancien médecin sonne l’alarme : l’hôpital est en danger critique

L'ancien docteur et professeur universitaire, Jean-Jacques Zambrowski, a exprimé lundi sur CNEWS sa vive inquiétude quant à l'avenir des hôpitaux français, menacés par un manque critique d'internes. Quelles solutions pourraient pallier à cette crise ?

«L’hôpital va crever», ce cri d’alarme a été lancé par l’ancien médecin Jean-Jacques Zambrowski, lundi dernier sur CNEWS. Ce praticien chevronné, également enseignant universitaire, tire la sonnette d’alarme quant à la situation préoccupante des établissements hospitaliers français.

Jean-Jacques Zambrowski, avec ses années d’expérience dans le milieu médical et universitaire, a exprimé de vives inquiétudes concernant l’avenir de notre système de santé. Son verdict est sans appel : «L’hôpital va crever».

Le cœur du problème réside dans un manque criant d’internes dans nos hôpitaux. Selon lui, ce déficit pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la qualité des soins prodigués aux patients et sur le fonctionnement même des établissements hospitaliers.

L’ancien médecin appelle à une prise de conscience collective et à une action rapide pour pallier ce problème majeur. Il s’agit d’un enjeu crucial pour préserver notre système de santé.

L’avis de la rédaction

Face à une telle alerte, il est impératif d’agir. Nous devons tous prendre conscience de la gravité de la situation et soutenir nos hôpitaux. Il est temps d’investir dans notre système de santé, de valoriser et de former nos internes pour garantir l’avenir de nos soins.