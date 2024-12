Cancer buccal : Les 5 symptômes d’alerte à ne pas négliger

Cinq signes d'alerte à surveiller pour prévenir le cancer de la bouche : Soyez à l'affût pour une détection précoce.

Tl;dr Le cancer oral, grave et parfois mortel, peut toucher diverses parties de la bouche.

Ce cancer à haut taux de mortalité est souvent détecté tardivement, limitant les options de traitement.

Connaître les symptômes peut aider à détecter le cancer oral à un stade précoce.

Comprendre le cancer oral

Le cancer de la bouche, une maladie dangereuse et parfois mortelle, peut toucher différentes parties de la cavité buccale, notamment la bouche, les lèvres, la langue, les gencives, les glandes salivaires et la gorge. Cette maladie a un taux de mortalité supérieur à celui de nombreux autres cancers dont on entend parler plus fréquemment, avec un taux de survie à cinq ans de 57%. La détection tardive du cancer oral est l’une des raisons de cette mortalité élevée, limitant l’efficacité et les options de traitement.

L’importance du dépistage

Il est donc crucial de réaliser régulièrement des dépistages du cancer oral chez votre dentiste. En outre, connaître les différents symptômes et signes du cancer oral peut s’avérer très utile, car cela peut vous aider à détecter les premiers stades de la maladie.

Reconnaître les signes du cancer oral

Voici cinq signes de cancer oral à surveiller :

Des saignements de gencives inexpliqués, souvent interprétés comme un signe de maladie parodontale.

La présence de plaies ou d’ulcères buccaux qui ne guérissent pas et qui durent plus de deux semaines.

Des problèmes de mâchoire qui rendent difficile la parole, la mastication et la déglutition.

Des zones rouges ou blanches dans la bouche, indicatrices possible de cancer oral.

Des maux de gorge fréquents, notamment en cas de difficulté à avaler ou de sensation de corps étranger dans la gorge.

En cas de doute, consultez

En cas de symptômes persistants, il est impératif de consulter rapidement un professionnel de santé. « N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre dentiste ou votre médecin pour une évaluation si vous constatez l’un de ces symptômes », avertit un spécialiste.