Cancer de l’utérus : Les produits de lissage des cheveux augmenteraient le risque

L'étude publiée ce jour précise que ce risque est doublé par rapport aux femmes n'ayant pas recours à ces produits.

D’après une vaste étude des Instituts nationaux de la Santé (NIH) des États Unis, les produits de lissage capillaire sont susceptibles d’augmenter les risques de cancer de l’utérus.

Alexandra White, auteure principale de cette étude parue dans le Journal of the National Cancer Institute, résume :

Nous estimons que 1,64% des femmes n’ayant jamais utilisé de produit de lissage capillaire auront développé un cancer de l’utérus d’ici leurs 70 ans, mais pour des utilisatrices fréquentes, ce risque augmente à 4,05%.

“Une multiplication par deux inquiétante”

Ce cancer est à ne pas confondre avec celui du col de l’utérus. En l’occurrence, il s’agit ici de cancers comme ceux liés à l’endomètre. Ce risque est basé sur le recours plus de 4 fois par an à des produits de lissage capillaire. Les données de l’étude du NIH incluent plus de 33 000 femmes âgées de 35 à 74 ans, et suivies pendant près de 11 ans. Pendant ce laps de temps, 378 cas de cancer de l’utérus ont été diagnostiqués.

“La multiplication par deux de ce taux est inquiétante”, indique encore Alexandra White tout en ajoutant qu’“il est important de replacer cette information dans son contexte, le cancer de l’utérus est une forme de cancer relativement rare”. Elle représente 3% des nouveaux cas de cancer aux États-Unis.

Les femmes noires davantage exposées

Che-Jung Chang, qui a participé à cette étude, pointe pour sa part :

Parce que les femmes noires utilisent des produits de lissage ou de défrisage plus fréquemment et ont tendance à commencer plus jeunes (…), ces résultats pourraient être particulièrement intéressants pour elles.

Dans le cadre de cette étude, environ 6 femmes sur 10 à avoir indiqué utiliser de tels produits dans l’année passée s’identifiaient comme noires.

Concrètement, les produits de défrisage sont susceptibles de favoriser l’absorption des produits chimiques par le biais de lésions ou brûlures causées sur le cuir chevelu, ou par l’utilisation de fers à lisser dont la chaleur décompose les produits chimiques.