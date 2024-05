Cancer : une révolution médicale pour une détection précoce de 7 ans

Des scientifiques ont réussi à détecter les indicateurs des cancers les plus courants grâce à une simple analyse de sang. Cela soulève une question intrigante: quels autres progrès la médecine pourrait-elle réaliser avec cette découverte?

Tl;dr Percée exceptionnelle dans le dépistage du cancer par des chercheurs britanniques.

Détection de protéines dans le sang, sept ans avant le diagnostic du cancer.

618 protéines liées à 19 types de maladies différentes ont été découvertes.

Prévention du cancer possible grâce à des prélèvements et analyses simples.

Une avancée spectaculaire dans le dépistage du cancer

L’un des défis majeurs de la médecine actuelle est de réduire le délai entre l’apparition des premiers signes de cancer et son diagnostic. Au Royaume-Uni, des chercheurs ont réalisé une percée exceptionnelle en repérant certaines protéines dans le sang pouvant être détectées jusqu’à sept ans avant le diagnostic de la maladie.

Moins de délai, plus de chances de survie

La “Fondation pour la Recherche Médicale” le souligne : plus le cancer est diagnostiqué et soigné rapidement, plus les chances de guérison sont élevées.

En général, plusieurs mois voire des années s’écoulent entre les premiers signes et le diagnostic. Dans certains cas, lorsque le cancer est enfin détecté, il est souvent tardif, entraînant la généralisation des métastases et, dans le pire des cas, un pronostic vital engagé.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Réduire le délai grâce à la détection de protéines spécifiques

Ces études ont permis de découvrir que la présence de protéines spécifiques dans le sang, pouvait révéler la progression du cancer, jusqu’à sept ans avant le diagnostic. Comment ?

En effectuant des prélèvements sanguins sur 44 000 patients, les chercheurs ont identifié 618 protéines liées à 19 types de maladies différentes. Parmi elles, 182 ont été retrouvées dans les prélèvements sanguins, trois ans avant l’officialisation de la maladie.

Une prévention efficace à l’horizon ?

Ces découvertes pourraient changer la donne dans la lutte contre le cancer. En effet, il pourrait être possible de prévenir le développement de la maladie grâce à des analyses et des prélèvements sanguins simples, dont les résultats sont communiqués le même jour. Une avancée qui, si elle se confirme, pourrait bien révolutionner le diagnostic et la prise en charge du cancer.