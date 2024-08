Cancers du cou et de la tête : les consommateurs de cannabis davantage concernés ?

Au vu des nombreux risques pour la santé associés aux addictions, une nouvelle étude américaine met en avant une corrélation entre l'addiction au cannabis et une augmentation du risque de développer un cancer de la tête et du cou. Mais comment cela s'explique-t-il ?

TL;DR Les cancers ORL, la 4ème cause de cancer en France, sont associés à la consommation de tabac et d’alcool.

Une étude récente associe désormais ces cancers à l’addiction au cannabis.

La fumée inhalée lors de la consommation de cannabis pourrait être responsable selon les chercheurs.

Réseaux ORL : une menace multiplicatrice

Selon l’Institut Curie, les cancers de la tête et du cou, plus communément appelés cancers ORL, se positionnent comme la 4ème cause de cancer en France.

Annuellement, ce ne sont pas moins de 14.000 nouveaux cas qui sont recensés. Relevant de cette dénomination, on retrouve notamment les cancers de la bouche, du nasopharynx, de l’oropharynx, de l’hypopharynx et du larynx.

Un nouvel ennemi identifié

Parmi les facteurs favorisant leur développement, la consommation conjointe de tabac et d’alcool est bien souvent pointée du doigt. Toutefois, une drogue autre que le tabac et l’alcool pourrait jouer un rôle dans le développement de ces cancers ORL. Il s’agit du cannabis, drogue illicite la plus consommée en France.

Cette hypothèse a été émise suite à une étude américaine publiée le 8 août 2024, dans la revue JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery. Les chercheurs, après avoir analysé 20 ans de données de plus de 90 millions de personnes, ont constaté chez les consommateurs de cannabis une probabilité 3,5 à 5 fois plus élevée de développer un cancer de la tête et du cou.

La menace occulte and inaperçue

La cause de cette corrélation pourrait être la fumée inhalée pendant la consommation de cannabis. Selon les chercheurs, celle-ci contient de nombreuses substances chimiques susceptibles d’endommager l’ADN et de provoquer des inflammations dans la région de la bouche et de la gorge, conduisant possiblement au développement du cancer.

Ces résultats viennent rappeler les dangers du cannabis pour la santé. Niels Kokot, l’un des auteurs de l’étude, a précisé dans un communiqué : « Il s’agit de l’une des premières études, et la plus importante à notre connaissance, à associer le cancer de la tête et du cou à la consommation de cannabis ». Les chercheurs espèrent ainsi sensibiliser davantage sur ce nouveau facteur de risques liés à ces cancers ORL.