Canicule, baignade et eau froide : le réflexe qui peut tuer

En pleine canicule, plonger d’un coup dans une eau froide peut provoquer un choc dangereux. Un risque discret, mais bien réel, pour la noyade.

En bref La baignade brutale peut déclencher un choc au froid

La déshydratation peut aggraver ce risque

Entrer progressivement dans l’eau réduit le danger

Plus de 70 morts par noyade pendant la récente canicule en France. Le chiffre suffit à rappeler une chose, chercher un peu de fraîcheur dans un lac, une rivière ou en mer n’est pas anodin quand le corps est déjà mis à rude épreuve par la chaleur.

Un contraste trompeur entre l’air et l’eau

Quand l’air devient étouffant, on imagine souvent que l’eau a suivi. Ce n’est pas forcément vrai. Les lacs et les rivières restent parfois froids, même après plusieurs jours très chauds, parce que l’air se réchauffe plus vite que l’eau, surtout au printemps et au début de l’été.

Zachary Schlader, de l’Indiana University School of Public Health, Bloomington, l’explique avec une comparaison simple, une même température de l’air en début et en fin de saison ne dit rien de la température de l’eau. Après des mois à se réchauffer, l’eau de fin d’été est bien moins piégeuse.

Le vrai danger, c’est le choc au moment d’entrer

Le risque principal ne tient donc pas seulement au froid. Il vient de la réaction du corps au changement brutal de température, ce que les chercheurs appellent la réponse au choc du froid. Elle peut provoquer une inspiration involontaire, une respiration très rapide, voire des troubles cardiaques.

Résultat ? Si la tête passe sous l’eau au mauvais moment, on peut avaler de l’eau presque immédiatement. Et la noyade peut survenir en quelques minutes. Fait moins intuitif, l’eau n’a même pas besoin d’être glaciale, une eau à 77°F, soit environ 25°C, peut déjà déclencher cette réaction.

Les piscines exposent en général moins à ce phénomène, simplement parce qu’elles sont souvent maintenues au-dessus de ce seuil.

La déshydratation ajoute une couche de risque

En période de canicule, l’hydratation compte quand même. Boire suffisamment d’eau, et limiter l’alcool ainsi que les boissons très caféinées ou très sucrées, aide à éviter la déshydratation.

Car un corps déshydraté dispose d’un volume sanguin plus faible, et le cœur doit travailler davantage pour maintenir la pression artérielle. Or le choc du froid touche surtout le système cardiovasculaire et le système nerveux central. Ryan Marino, de la Case Western Reserve University School of Medicine, estime que cela peut amplifier le risque. Les personnes qui ont déjà des problèmes de circulation ou de cœur sont donc particulièrement concernées.

Comment se rafraîchir sans se mettre en danger

Bonne nouvelle, se baigner reste possible. Mais pas en plongeant d’un coup. Le plus prudent est d’entrer progressivement dans l’eau, en commençant par les pieds, ou en mouillant d’abord la nuque et les poignets.

Le corps a alors le temps de sentir le froid et de garder une respiration contrôlée. Si vous êtes déjà très échauffé, l’eau peut vous refroidir vite, ce qui est utile. Mais il vaut mieux garder la tête hors de l’eau au début et éviter le geste réflexe du grand plongeon. C’est concret, et franchement pas de trop quand la chaleur devient extrême.