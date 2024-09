Causes et symptômes des calculs rénaux chez les femmes : ce qu’il faut savoir

L'âge et la ménopause peuvent accroître le risque de formation de calculs rénaux chez les femmes. Comment peut-on prévenir ce risque ?

Tl;dr Les calculs rénaux augmentent avec l’âge chez les femmes, en particulier après la ménopause.

Les calculs rénaux sont formés à partir de substances présentes dans l’urine et peuvent entraîner des infections.

Les symptômes des calculs rénaux varient en fonction de leur taille et de leur emplacement.

Le traitement des calculs rénaux dépend de leur composition et peut impliquer des interventions chirurgicales.

Les calculs rénaux, un risque qui augmente avec l’âge

Les femmes, particulièrement après la ménopause, font face à un risque accru de calculs rénaux. Les calculs rénaux ne sont pas à prendre à la légère, « Ils représentent 1 à 2 % des entrées aux urgences et impliquent près de 80 000 interventions par an. » souligne le Dr. Richard Mallet, chirurgien urologue à l’Hôpital Privé Francheville.

Formation et facteurs aggravants

Les calculs rénaux sont formés à partir de substances présentes dans l’urine. Ils peuvent varier en taille, allant de petites particules à des formations plus volumineuses. Leur formation peut être favorisée par une concentration élevée de certaines substances comme le calcium, l’oxalate ou l’acide urique dans l’urine. Des facteurs tels que l’excès de consommation de certains aliments, le manque d’hydratation, l’excès de thé et le surpoids peuvent également jouer un rôle déclencheur.

Reconnaître les symptômes

Les symptômes des calculs rénaux sont identiques chez l’homme et chez la femme. Ils peuvent varier en fonction de la taille et de l’emplacement des calculs. La douleur soudaine et intense dans le bas du dos ou sur le côté est généralement un signe révélateur. D’autres symptômes tels que la présence de sang dans l’urine ou des symptômes d’infection peuvent également survenir.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Les traitements des calculs rénaux

Le traitement des calculs rénaux dépend de leur composition. Certaines techniques médicales peuvent être utilisées pour fragmenter les calculs rénaux en morceaux plus petits, qui peuvent ensuite être éliminés naturellement par l’urine. Dans des cas plus rares, une intervention chirurgicale peut être nécessaire.

L’avis de la rédaction Le risque de calculs rénaux est une réalité dont il faut être conscient, particulièrement pour les femmes après la ménopause. En étant informé sur les facteurs de risque, les symptômes et les traitements, chacun peut être mieux préparé à faire face à cette éventualité. La prévention est la clé, notamment par une alimentation équilibrée et une hydratation adéquate.