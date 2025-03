Ces quatre médicaments périmés peuvent devenir toxiques et menacer gravement votre santé

La prise de médicaments périmés peut entraîner plusieurs effets secondaires, notamment la toxicité et l’infection. Les médicaments peuvent se dégrader avec le temps, perdre leur efficacité ou devenir nocifs. Dans certains cas, ils peuvent causer des effets secondaires inattendus ou des réactions dangereuses. Il est donc crucial de vérifier les dates d’expiration de vos médicaments et de les jeter une fois périmés.

Les médicaments cardiaques, l’insuline et les EpiPen sont également à éviter une fois périmés. Leur efficacité peut être réduite, voire nulle, ce qui peut entraîner des complications graves pour la santé.

Certaines catégories de médicaments ne doivent jamais être consommées passé leur date d’expiration. Parmi ceux-ci, on trouve les antibiotiques. Le Dr Winn alerte : “Les antibiotiques comme les tétracyclines, s’ils sont consommés après leur date d’expiration, peuvent causer des dommages rénaux.”

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Des médicaments en vente libre comme l’ibuprofène, l’acétaminophène et les antihistaminiques seraient relativement sûrs à consommer après leur date d’expiration. Cependant, ils pourraient perdre en efficacité, ce qui pourrait inciter certaines personnes à en prendre plus que la dose recommandée, mettant ainsi leur santé en danger.

Selon le Dr. Jamie Winn, pharmacien et directeur médical à la pharmacie universelle, prendre certains médicaments après leur date d’expiration peut présenter de graves risques pour la santé . Il affirme : “Prendre un médicament au-delà de sa date de péremption peut sembler inoffensif, mais vous pouvez mettre votre santé en danger si vous ignorez ce qui peut se produire.”

Si vous avez pour habitude de garder vos médicaments au-delà de leur date d’expiration, vous devez prendre conscience du risque que cela représente pour votre santé. En effet, si consommer un vieil ibuprofène ne devrait pas avoir de conséquences graves, il en va autrement pour les antibiotiques , les médicaments cardiaques, l’insuline et les EpiPen périmés.

Attention, ces quatre médicaments périmés pourraient devenir toxiques et entraîner des risques graves pour votre santé.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter