Cette molécule récemment découverte pourrait être un remède pour les lésions intestinales et le cancer

Une molécule récemment découverte a le potentiel de réparer les dommages intestinaux et de combattre le cancer grâce à ses propriétés suppressives.

Tl;dr Des chercheurs suédois ont identifié une molécule, LXR, qui répare les tissus intestinaux et supprime les tumeurs cancéreuses.

LXR pourrait offrir de nouvelles approches pour traiter la maladie inflammatoire de l’intestin (MII) et prévenir le cancer colorectal.

Des études supplémentaires de LXR sont nécessaires pour le développement de nouveaux médicaments.

Une percée médicale : LXR, la molécule double action

L’Institut Karolinska en Suède a fait une découverte étonnante : une molécule du nom de LXR, qui tient un rôle clé dans la réparation des tissus intestinaux endommagés tout en supprimant la croissance des tumeurs cancéreuses.

Le lien entre la maladie inflammatoire de l’intestin et le cancer colorectal

En effet, la maladie inflammatoire de l’intestin (MII) et le cancer colorectal sont intimement liés. Le traitement de la MII implique souvent la stimulation de la croissance tissulaire, ce qui peut malheureusement encourager la croissance de tumeurs cancéreuses. De plus, les traitements contre le cancer colorectal, comme la chimiothérapie et la radiothérapie, peuvent endommager les tissus intestinaux. « Il est pratiquement impossible de favoriser la régénération des tissus sans risquer d’induire une croissance tumorale », explique Srustidhar Das, biologiste des cellules souches à l’Institut Karolinska.

La découverte de LXR est survenue lors d’une recherche sur de nouveaux traitements pour la MII. L’équipe de chercheurs a remarqué que LXR régulait l’expression de gènes spécifiques lors de la réparation intestinale chez la souris. « Nous avons maintenant identifié une molécule qui peut aider les intestins à guérir après des dommages tout en supprimant la croissance tumorale dans le cancer colorectal », ajoute Das.

L’analyse de LXR a montré qu’elle agit comme un interrupteur biologique, déclenchant la production d’une molécule appelée amphiréguline qui aide à la croissance de nouvelles cellules intestinales. Mais en présence de cancer, LXR aide le système immunitaire à limiter la croissance tumorale.

Les futures implications de LXR

Actuellement, les personnes atteintes de MII, y compris celles souffrant de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, sont souvent traitées avec des immunosuppresseurs. Cependant, ces médicaments ne sont efficaces que pour une partie des patients et peuvent avoir des effets secondaires indésirables. Les chercheurs espèrent que des études plus approfondies de LXR pourront améliorer le ciblage des traitements.