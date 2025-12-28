Une molécule anticancer révolutionnaire identifiée chez la grenouille arboricole japonaise

Des chercheurs ont identifié une molécule aux puissantes propriétés anticancéreuses chez la rainette japonaise. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche médicale, soulignant l’importance de la biodiversité dans la lutte contre le cancer.

Tl;dr Bactérie de grenouille japonaise élimine des tumeurs chez la souris.

Effet durable sans effets secondaires majeurs observés.

D’autres tests nécessaires avant tout essai chez l’humain.

Une bactérie de grenouille japonaise prometteuse contre le cancer

C’est une découverte pour le moins inattendue qui pourrait bien élargir notre arsenal contre le cancer. Des chercheurs du Japan Advanced Institute of Science and Technology ont récemment mis au jour le potentiel thérapeutique d’une bactérie issue du microbiote intestinal de la grenouille arboricole japonaise (Dryophytes japonicus). La piste ne sort pas de nulle part : les amphibiens et reptiles développent rarement des cancers, un mystère qui intrigue la communauté scientifique.

Un effet spectaculaire sur les tumeurs chez la souris

Dans cette étude, quarante-cinq souches bactériennes extraites d’amphibiens et de reptiles — grenouilles, tritons et lézards confondus — ont été testées. Parmi elles, neuf se sont distinguées par leur capacité à lutter contre les tumeurs. Mais c’est une souche en particulier, nommée Ewingella americana, qui a retenu toute l’attention : administrée à des souris atteintes de cancer, elle a non seulement réduit mais fait disparaître complètement leurs tumeurs après une seule injection. Plus étonnant encore, même lorsque des cellules cancéreuses ont été réintroduites trente jours plus tard, aucun signe de rechute n’a été observé dans le mois suivant.

Mécanismes d’action et profil de sécurité encourageant

Les analyses approfondies montrent que E. americana agit selon deux axes principaux :

Attaque directe du tissu tumoral.

Stimulation renforcée du système immunitaire (cellules T, B et neutrophiles).

Ce double effet semble lié à son adaptation aux environnements pauvres en oxygène – typiques des masses tumorales –, où elle résiste là où d’autres traitements échouent. Par ailleurs, les souris traitées n’ont manifesté ni toxicité prolongée, ni atteinte des organes sains ; la bactérie a été rapidement éliminée de leur sang.

Des perspectives enthousiasmantes mais prudentes

Bien que ces résultats soient prometteurs, il convient de rester mesuré. Il s’agit encore d’expériences sur l’animal : des investigations supplémentaires sont indispensables avant toute application chez l’homme. L’équipe souhaite désormais étudier l’efficacité de cette bactérie sur d’autres formes de cancer et en combinaison avec des traitements existants. La prudence reste de mise : utilisée sans discernement, une bactérie comme E. americana pourrait provoquer des infections sévères chez l’humain.

Au-delà du cas japonais, cette avancée illustre un phénomène plus large : la biodiversité microbienne recèle un immense potentiel encore largement inexploré pour l’innovation thérapeutique. Comme le soulignent les chercheurs eux-mêmes : « Nos travaux mettent en lumière l’importance cruciale de la conservation de la biodiversité pour l’avenir médical. »