Une nouvelle thérapie lumineuse cible les cellules cancéreuses sans endommager les tissus sains

Une nouvelle thérapie contre le cancer, basée sur l’utilisation de la lumière, parvient à éliminer les cellules tumorales tout en préservant les tissus sains. Cette avancée ouvre la voie à des traitements plus ciblés et moins invasifs pour les patients.

Tl;dr Nouvelle thérapie LED cible les cellules cancéreuses, épargne les saines.

Traitement efficace, sûr et abordable selon des études récentes.

Vers des dispositifs portables pour une utilisation clinique et domestique.

Un tournant dans la lutte contre le cancer

Dans le paysage en perpétuelle évolution des traitements contre le cancer, une avancée notable fait aujourd’hui parler d’elle. Un consortium regroupant l’Université du Texas à Austin et l’Université de Porto, sous l’égide du UT Austin Portugal Program, a mis au point une nouvelle approche qui repose sur la lumière LED, jusqu’ici peu exploitée en oncologie.

L’innovation : des nanofeuillets d’étain activés par LED

Au cœur de cette méthode inédite se trouvent de minuscules particules, appelées nanofeuillets SnOx. Leur principe ? Absorber la lumière proche infrarouge émise par des LEDs et la transformer en chaleur localisée. Ce procédé provoque l’hyperthermie des cellules tumorales, lesquelles – plus vulnérables que les cellules saines – succombent à cette montée de température. Contrairement aux lasers traditionnellement utilisés dans la photothérapie, les LEDs réduisent considérablement les risques pour les tissus voisins tout en abaissant les coûts du traitement.

Des résultats prometteurs validés en laboratoire

Une étude publiée dans la revue ACS Nano révèle que ce traitement élimine jusqu’à 92 % des cellules de cancer de la peau et 50 % des cellules de cancer colorectal après seulement trente minutes d’exposition – sans endommager les cellules cutanées saines. Selon la professeure Jean Anne Incorvia, ce dispositif ouvre la voie à une précision jamais atteinte dans le ciblage tumoral : « Nous avons développé une méthode qui distingue parfaitement entre cellules malades et saines ».

Parmi ses avantages :

Sélectivité accrue : seules les cellules cancéreuses sont détruites.

Sûreté : absence d’effets secondaires lourds associés à la chimiothérapie classique.

Cout réduit : matériel abordable pour tous types de centres médicaux.

L’avenir : vers un traitement accessible partout ?

La perspective offerte par ces recherches est enthousiasmante. L’équipe planche déjà sur le développement de dispositifs portables pouvant être utilisés directement chez le patient – notamment après intervention chirurgicale pour réduire les risques de récidive. Le professeur Artur Pinto souligne cet enjeu : « L’objectif final est que cette technologie soit disponible même dans les régions mal dotées en infrastructures spécialisées. »

Enfin, outre l’amélioration continue des matériaux catalytiques et l’étude des effets à long terme, une piste majeure consiste à combiner cette innovation avec d’autres thérapies existantes. De quoi élargir l’éventail thérapeutique face à divers types de cancers, tout en rendant la prise en charge moins invasive et plus humaine.