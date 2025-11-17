Des chercheurs révèlent un rôle insoupçonné de la sérotonine dans le développement du cancer

Des chercheurs révèlent que la sérotonine, connue pour son implication dans la régulation de l’humeur, pourrait aussi intervenir dans le développement du cancer. Cette découverte ouvre de nouvelles pistes pour comprendre les mécanismes de la maladie.

Tl;dr La sérotonine influence aussi le développement du cancer.

influence aussi le développement du cancer. Des thérapies épigénétiques ciblent cette action hors cerveau.

Les antidépresseurs SSRIs pourraient limiter ce risque.

Quand la sérotonine sort de son rôle habituel

Le grand public connaît surtout la sérotonine comme le « messager du bonheur », impliquée dans la régulation de l’humeur. Pourtant, cette molécule révèle une double facette bien moins médiatisée. Si l’on croit que tout se joue dans le cerveau, c’est en réalité dans l’intestin que se fabrique près de 95 % de la sérotonine présente dans notre organisme. Transportée par le sang, elle influence discrètement mais puissamment des organes clés : foie, pancréas, tissus adipeux, os ou encore cellules immunitaires.

C’est dans cette circulation périphérique que des chercheurs ont repéré un rôle inattendu : la capacité de la sérotonine à dialoguer directement avec l’ADN des cellules. Dès 2019, une équipe de l’Icahn School of Medicine at Mount Sinai, à New York, a mis en lumière que cette molécule pouvait se fixer sur les « interrupteurs » moléculaires régulant l’expression des gènes.

Sérotonine et cancer : des liens troublants

Cette interaction va plus loin qu’une simple régulation biologique. Plusieurs travaux récents montrent que la sérotonine active certains gènes impliqués dans la croissance tumorale – notamment au niveau du cerveau, du foie ou du pancréas. Les scientifiques soupçonnent désormais un effet similaire sur d’autres types de cancers.

Les recherches menées à l’Université de Limerick, en Irlande, s’attardent précisément sur ces points de contact entre sérotonine et ADN tumoral. Mieux cerner ces sites d’action ouvrirait la voie à des thérapies dites « épigénétiques », capables d’allumer ou d’éteindre très finement les gènes associés au cancer – sans toucher à la séquence même du génome.

Nouvelles pistes thérapeutiques et prudence requise

À partir de ces découvertes, plusieurs stratégies émergent pour limiter le rôle cancérogène potentiel de la sérotonine périphérique :

Modifier l’alimentation ou préserver un microbiote intestinal sain.

ou préserver un microbiote intestinal sain. Utiliser les antidépresseurs appelés « inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine » (SSRIs) qui bloquent partiellement l’accès de la sérotonine à l’intérieur des cellules.

appelés « inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine » (SSRIs) qui bloquent partiellement l’accès de la sérotonine à l’intérieur des cellules. Mieux comprendre les mécanismes pour développer des médicaments ciblés et précis.

Les patients traités par Prozac, Zoloft ou autres SSRIs n’ont pas à craindre un risque accru : ces traitements augmentent certes le taux global de sérotonine, mais semblent paradoxalement limiter sa capacité à activer les gènes liés au cancer. Quelques études préliminaires suggèrent même un possible effet protecteur, sous réserve d’études cliniques plus larges.

Avenir prometteur, mais défis considérables

Il serait tentant d’imaginer une révolution thérapeutique rapide. Pourtant, entre promesses et réalité clinique, subsistent nombre d’inconnues : il reste à identifier précisément les cibles pertinentes et à concevoir des systèmes permettant aux nouveaux médicaments d’agir uniquement sur les tissus concernés. Avant tout espoir concret pour les patients atteints de cancer, il faudra valider chaque avancée lors d’essais rigoureux sur modèles animaux puis humains.

Comprendre pleinement le spectre d’action de la sérotonine, bien au-delà de sa réputation d’« hormone du bonheur », pourrait ouvrir une nouvelle page dans la lutte contre le cancer. Mais rien ne sera simple ni immédiat – prudence et rigueur scientifique demeurent les maîtres mots.