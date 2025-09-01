La racine de pissenlit réduit la croissance des tumeurs du côlon de plus de 90%

Des recherches récentes révèlent que la racine de pissenlit pourrait freiner de façon spectaculaire la progression des tumeurs du côlon, avec une réduction de plus de 90 % observée lors des essais, suscitant un nouvel espoir dans la lutte contre ce cancer.

Tl;dr L’extrait de racine de pissenlit cible sélectivement les cellules cancéreuses.

Effets puissants et sûrs démontrés sur modèles animaux.

Plusieurs voies de mort cellulaire activées contre le cancer du côlon.

Un remède naturel prometteur contre le cancer du côlon

Parmi les alternatives aux traitements conventionnels, l’extrait de racine de pissenlit (Dandelion Root Extract, ou DRE) suscite un vif intérêt dans la communauté scientifique. Connue pour ses effets anti-inflammatoires et son influence positive sur l’humeur, cette plante commune revient aujourd’hui au centre des recherches pour sa capacité à cibler spécifiquement les cellules cancéreuses du côlon.

Sélectivité et efficacité prouvées en laboratoire

Dans des conditions de laboratoire, les résultats sont impressionnants : plus de 95 % des cellules cancéreuses testées sont éliminées sous traitement par DRE en moins de deux jours. Cette efficacité remarquable ne dépend pas de la présence ou non d’une mutation du gène p53, mutation qui pose pourtant problème dans nombre de cancers en créant une résistance aux traitements classiques. Autre point notable, les cellules saines demeurent, quant à elles, pratiquement indemnes.

Des effets durables observés chez l’animal

Pour valider ces observations hors du tube à essai, les chercheurs ont administré le DRE à des souris porteuses de tumeurs humaines du côlon. Après 75 jours, une réduction supérieure à 90 % de la croissance tumorale a été relevée – sans signes évidents de toxicité chez les animaux : pas d’altération rénale détectée ni perte de poids. Cette absence d’effets secondaires majeurs laisse penser que le produit pourrait offrir une alternative bien plus sûre que certaines chimiothérapies.

Mécanismes multiples et synergie végétale

L’analyse approfondie du mode d’action révèle plusieurs voies impliquées dans la mort des cellules cancéreuses. Les scientifiques ont notamment identifié l’activation simultanée de mécanismes dépendants et indépendants des caspases — des protéines clés dans l’apoptose. L’inhibition d’une voie n’empêchant pas la destruction cellulaire, il apparaît que le DRE mobilise plusieurs routes pour parvenir à ses fins.

Enfin, un dernier enseignement émerge concernant la composition chimique du DRE : si certains composants isolés (comme l’α-amyrine ou le taraxastérol) présentent un effet modéré, c’est bien leur association au sein de l’extrait complet qui confère une efficacité accrue contre les cellules tumorales.

Les propriétés sélectives et multi-cibles du DRE ouvrent la voie à un espoir tangible pour des traitements naturels anti-cancer plus sûrs – même si des essais cliniques chez l’humain restent nécessaires avant toute généralisation.