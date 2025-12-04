Une mauvaise herbe du jardin pourrait-elle aider à combattre ce cancer parmi les plus meurtriers ?

Des chercheurs se sont penchés sur le potentiel d’une mauvaise herbe commune du jardin pour lutter contre l’un des cancers les plus meurtriers. Leur étude met en lumière de nouveaux espoirs dans la recherche contre cette maladie redoutable.

Tl;dr Extrait de racine de pissenlit cible les cellules cancéreuses et épargne les tissus sains.

Plusieurs voies touchées, ralentissant croissance et migration des tumeurs.

Synergie des composants pourrait limiter le développement de la résistance aux médicaments.

L’extrait de pissenlit, nouvel espoir face au cancer du côlon ?

Peu auraient parié sur le pissenlit pour faire avancer la recherche contre le cancer. Pourtant, cette « mauvaise herbe », souvent arraché des jardins, pourrait bien receler des propriétés inattendues. Ces dernières années, l’intérêt scientifique envers les composés d’origine végétale s’est accru, notamment dans la quête de traitements moins agressifs contre le cancer colorectal, une maladie qui demeure un enjeu mondial majeur.

Des résultats prometteurs en laboratoire

C’est dans ce contexte que des chercheurs se sont penchés sur l’extrait de racine de pissenlit. En laboratoire, ils ont observé comment cet extrait interagit avec différentes lignées de cellules cancéreuses humaines — notamment HT 29 et HCT116 — tout en vérifiant son effet sur des cellules saines du côlon. Résultat : en moins de 48 heures, l’extrait a déclenché une mort cellulaire programmée massive chez les cellules cancéreuses, alors que les cellules normales demeuraient pratiquement intactes. Un point crucial : cette sélectivité est recherchée pour limiter les effets secondaires des thérapies anticancéreuses.

Mais ce n’est pas tout. Les analyses moléculaires ont révélé que l’extrait n’agit pas via une seule voie : il active plusieurs signaux cellulaires à la fois — apoptose classique, perturbation mitochondriale et stress oxydatif. Fait notable, son efficacité ne dépend pas du gène p53 (souvent muté dans ces cancers), ce qui élargit encore ses perspectives.

Des essais in vivo convaincants

Passant du tube à essai à l’animal, les scientifiques ont administré l’extrait par voie orale à des souris greffées avec des cellules tumorales humaines. Aucun signe de toxicité majeure n’a été détecté ; ni perte de poids ni atteinte aux organes. Surtout, la croissance tumorale s’en est trouvée nettement ralentie chez les sujets traités. De plus, l’extrait semble freiner la migration des cellules cancéreuses — un facteur clé dans la lutte contre les métastases.

Dans ce contexte, voici ce que révèlent les observations principales sur l’activité antitumorale de l’extrait :

Baisse marquée de la croissance tumorale chez les animaux traités.

Diminution de la capacité migratoire des cellules cancéreuses.

Absence d’effets toxiques notables sur les tissus sains.

Un cocktail naturel à effet synergique

Quelles substances expliquent cette efficacité ? Le profil chimique met en lumière plusieurs triterpènes — alpha amyrine, beta amyrine, lupeol et taraxastérol — mais aucun composé isolé n’égale la puissance du mélange complet. Cela suggère un effet « synergie » typique des extraits végétaux : leurs composants agissent ensemble pour amplifier l’impact global. Grâce à cette action multi-cibles, le risque de résistance thérapeutique pourrait être atténué.

Bien entendu, il s’agit là d’une étape précoce. Mais ces résultats renforcent la piste d’une utilisation future du pissenlit comme source potentielle d’agents anticancéreux complémentaires aux approches classiques.