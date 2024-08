Cinq remèdes naturels pour soulager instantanément les piqûres de moustiques

Avec l'été et la canicule, les moustiques et leurs piqûres irritantes refont surface. Découvrez cinq solutions naturelles pour apaiser rapidement ces démangeaisons. Vous êtes prêts à les essayer ?

Tl;dr La canicule entraîne le retour des moustiques et des piqûres.

Le glaçon soulage les démangeaisons grâce à son effet anesthésiant.

L’aloe vera, le vinaigre de cidre et le persil sont des remèdes naturels efficaces.

Les feuilles de plantain sont d’excellentes alternatives anti-inflammatoires et anti-allergiques.

Quand l’été rime avec désagrément

L’été est souvent synonyme de vacances, de détente et de soleil. Mais ces belles journées estivales sont souvent ternies par le retour des moustiques et des piqûres irritantes. Heureusement, des solutions naturelles existent pour soulager rapidement les démangeaisons.

Le pouvoir du froid et de la nature

La première arme contre l’inconfort d’une piqûre de moustique est à portée de main : un simple glaçon. Le froid, en effet, agit comme un anesthésiant et procure un soulagement quasi instantané. Par ailleurs, le gel d’aloe vera, une plante grasse originaire d’Afrique orientale, est reconnu pour ses propriétés antiseptiques et apaisantes.

Des remèdes à portée de main

D’autres remèdes se trouvent peut-être déjà dans votre cuisine. Le vinaigre de cidre, par exemple, est un allié précieux : quelques gouttes appliquées sur la piqûre suffisent à stopper la démangeaison et à limiter l’inflammation. Dans votre jardin, vous pourriez trouver des feuilles de plantain, reconnues pour leurs propriétés anti-inflammatoires et anti-allergiques. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir du persil frais, dont le suc atténue les démangeaisons et favorise le dégonflement.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter