Réagir face au gonflement de paupière suite à une piqûre d’insecte

Si vous êtes piqué par un insecte près de l'œil, votre paupière pourrait gonfler. Faites attention, car le venin d'insectes tels que les abeilles, guêpes, frelons et bourdons peut être toxique et allergène. Quelle serait donc la meilleure et plus rapide réaction à adopter ?

Tl;dr Les piqûres d’insectes autour de l’œil peuvent provoquer des réactions allergiques.

Le venin des abeilles, guêpes, frelons et bourdons est particulièrement toxique.

Les symptômes d’allergie peuvent inclure irritation, difficultés respiratoires et nausées.

En cas de piqûre, retirez le dard, appliquez de la glace et consultez un médecin si nécessaire.

Les dangers des piqûres d’insectes autour de l’œil

Il est fréquent que les personnes piquées par un insecte autour de l’œil voient leur paupière gonfler. Ce phénomène, bien que souvent bénin, peut cacher des conséquences plus graves. En effet, le venin de certains insectes, tels que les abeilles, les guêpes, les frelons et les bourdons, est toxique et peut provoquer des réactions allergiques.

Reconnaître une réaction allergique

Les symptômes d’une réaction allergique se manifestent généralement en dehors de la zone piquée. Il peut s’agir d’irritations cutanées, de difficultés respiratoires ou encore de nausées. Face à ces signaux, il est impératif de consulter un médecin rapidement.

Suite à une piqûre, plusieurs gestes sont à adopter. Tout d’abord, il est crucial de retirer le dard, en évitant l’usage de la pince à épiler qui pourrait propager le venin. Ensuite, appliquez de la glace sur la paupière gonflée pendant dix minutes pour réduire le gonflement et soulager la douleur. Enfin, nettoyez la zone piquée avec de l’eau et du savon avant d’appliquer des compresses humides et froides.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Si le gonflement persiste après plusieurs jours, une consultation médicale s’impose. Un professionnel de santé pourra vous recommander une crème antihistaminique à l’hydrocortisone.