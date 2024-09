Que faire immédiatement après une piqûre d’araignée pour prévenir la surinfection ?

Les morsures d'araignée peuvent engendrer des douleurs et des démangeaisons intenses. Ces désagréments peuvent-ils être évités ?

Tl;dr Les araignées mordent seulement si elles se sentent menacées, causant une inflammation.

En cas de morsure, désinfectez la plaie et utilisez un aspi-venin.

Les symptômes graves nécessitent une consultation médicale rapide.

La prévention consiste à secouer les vêtements et à utiliser des répulsifs naturels.

Les araignées : des créatures souvent mal comprises

Les araignées, ces créatures souvent craintes, ne piquent, ou plutôt ne mordent, que lorsqu’elles se sentent en danger. Leur morsure entraîne une réaction inflammatoire, caractérisée par une rougeur, une chaleur et un gonflement, accompagnée de démangeaisons.

Reconnaître et agir en cas de morsure d’araignée

La zone mordue peut être légèrement douloureuse, rappelant une boursouflure similaire à celle d’une piqûre de moustique. Seulement, elle se distingue par la présence de deux petits trous rouges côte à côte, signes distinctifs de la morsure de l’araignée. Très rarement, ces morsures peuvent entraîner une réaction allergique sévère, telle qu’un urticaire ou un œdème de Quincke, rapporte le Dr Perrussel.

Si mordu par une araignée, il est primordial de désinfecter la plaie à l’eau et au savon, ou par une solution antiseptique. « Il faut éviter de frotter la plaie, cela risquerait de propager le venin et provoquer une surinfection », prévient le dermatologue.

Prévenir les morsures d’araignées

Les morsures d’araignée sont généralement bénignes, mais si des symptômes tels que l’urticaire, la rougeur, les maux de tête, l’engourdissement, les nausées et vomissements se manifestent, une consultation médicale rapide est recommandée.

Il est possible de réduire le risque de se faire mordre. Secouer ses chaussures, ses vêtements, ses draps et sa couverture avant de les utiliser en fait partie. L’utilisation de répulsifs naturels aux fenêtres et aux portes d’entrée, tels que la lavande, le vinaigre blanc ou l’extrait de marron d’Inde, peut également dissuader les araignées de s’introduire à l’intérieur.