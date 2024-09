Piqûre de guêpe : action immédiate cruciale à entreprendre

Une piqûre de guêpe est généralement bénigne, mais elle peut rapidement devenir une urgence médicale en cas d’allergie grave. Il est donc essentiel de savoir comment réagir et de consulter un médecin si les symptômes persistent ou s’aggravent. La prévention reste cependant la meilleure défense.

En cas de piqûre de guêpe, des signes d’allergie peuvent se manifester, parfois de manière grave. Si vous présentez des symptômes tels que gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge, difficultés à respirer, hypotension, malaise, il est nécessaire d’administrer une dose d’adrénaline et de contacter immédiatement le 15 (Samu).

Si la douleur persiste, un paracétamol peut être pris et renouvelé toutes les 6 heures si nécessaire. Des antihistaminiques oraux peuvent également être administrés en cas de démangeaisons. Il est également important de vérifier que votre vaccination contre le tétanos est à jour.

Une piqûre de guêpe n’est pas seulement douloureuse, elle peut également être source de complications, surtout si vous êtes allergique. C’est pourquoi il est crucial de réagir rapidement et correctement.

