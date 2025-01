Combien de calories devez-vous éliminer chaque jour pour perdre du poids ?

Combien de calories devez-vous éliminer quotidiennement pour perdre du poids efficacement ?

Tl;dr Une diminution de 100 à 200 calories par jour peut contribuer à une perte de poids durable.

La restriction calorique peut entraîner des changements hormonaux affectant l’appétit et le métabolisme.

Des stratégies telles que le contrôle des portions et l’alimentation consciente peuvent aider à réduire l’apport calorique.

Une approche éducative à la perte de poids

Pour perdre du poids, la plupart des gens pensent qu’il faut faire preuve d’une discipline de fer, en réduisant drastiquement leur apport calorique. Cependant, une diminution modeste de 100 à 200 calories par jour peut mener à une perte de poids à long terme, plus durable et plus facile à maintenir.

Comprendre le métabolisme

Lorsque nous réduisons notre apport calorique, notre taux métabolique de base (BMR) – l’énergie nécessaire pour maintenir les processus métaboliques de notre corps au repos – diminue souvent. Ce phénomène, connu sous le nom de thermogenèse adaptative, peut ralentir la perte de poids car le corps essaie de conserver de l’énergie en réponse à ce qu’il perçoit comme une famine.

Les effets hormonaux

La restriction calorique peut également entraîner des changements hormonaux qui influencent notre métabolisme et notre appétit. Par exemple, la ghreline, connue sous le nom de « hormone de la faim », augmente lorsque l’apport calorique est réduit. Cela signale au cerveau d’augmenter l’appétit et l’apport alimentaire, rendant difficile le maintien d’un régime à faible teneur en calories.

Des stratégies pour une perte de poids durable

Heureusement, il existe des stratégies pour atténuer ces adaptations métaboliques. Le contrôle des portions, l’échange d’aliments riches en calories par des alternatives plus saines, l’alimentation consciente et le jeûne intermittent peuvent tous aider à réduire l’apport calorique quotidien sans trop y penser.