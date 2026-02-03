Comment des chirurgiens ont maintenu un patient en vie 48 heures sans poumons

Des chirurgiens ont réussi à maintenir en vie un patient pendant deux jours sans poumons, grâce à des techniques médicales innovantes. Cette prouesse souligne les avancées de la médecine moderne dans la prise en charge des situations extrêmes.

Tl;dr Un homme survit 48h sans poumons avant greffe.

Système pulmonaire artificiel testé avec succès à Northwestern.

L’innovation pourrait sauver plus de vies à l’avenir.

Une prouesse médicale inédite

Dans le domaine de la transplantation, certaines histoires marquent durablement. À l’hôpital universitaire Northwestern, une équipe chirurgicale a relevé un défi que peu auraient cru possible : maintenir en vie un patient privé de ses deux poumons pendant près de 48 heures, grâce à un système pulmonaire artificiel total (TAL). Cette avancée ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour les cas extrêmes d’insuffisance respiratoire aiguë.

De la maladie fulgurante à la survie inattendue

Tout a commencé au printemps 2023, lorsqu’un homme de 33 ans, frappé par une grave infection grippale, a rapidement sombré dans une pneumonie sévère, puis une septicémie et finalement un syndrome de détresse respiratoire aiguë (ARDS). Selon le chirurgien thoracique Ankit Bharat, « Il avait développé une infection des poumons totalement résistante aux antibiotiques disponibles. » Face à l’inefficacité des traitements et à la destruction progressive des tissus pulmonaires – ses poumons s’étaient littéralement liquéfiés –, le pronostic semblait désespéré.

L’ingéniosité du TAL, clé d’un espoir renouvelé

Le recours classique aurait été de placer le patient sous assistance respiratoire en attendant une hypothétique récupération. Mais ici, le foyer infectieux était lui-même les poumons. Les médecins ont alors opté pour une solution radicale : retirer totalement les organes atteints – ce qui expose normalement le cœur à de graves perturbations du flux sanguin. Pour surmonter cet obstacle fatal, l’équipe a conçu un TAL intégrant deux canaux sanguins et un shunt adaptatif au flux. Ce dispositif a permis non seulement d’oxygéner le sang comme des poumons naturels, mais aussi de stabiliser la circulation cardiaque durant cette période critique.

À mesure que l’infection s’est résorbée après l’ablation, le patient a pu recevoir une double greffe pulmonaire. Aujourd’hui, plus de deux ans après cette opération hors normes, il mène une vie normale avec des poumons pleinement fonctionnels.

Vers un futur transformé pour la transplantation pulmonaire ?

Cette technique expérimentale ne reste toutefois accessible qu’à quelques centres hautement spécialisés. Pourtant, selon Bharat, « Pour les atteintes pulmonaires graves causées par des infections respiratoires aiguës, même dans les situations critiques, la transplantation peut être salvatrice. » Il espère que ces innovations seront bientôt intégrées aux dispositifs standards, élargissant ainsi les indications et offrant de nouvelles chances aux patients condamnés par l’état actuel de leurs organes.

Quelques points essentiels ressortent :

L’échec complet des traitements classiques incite à explorer des solutions extrêmes.

Les données moléculaires recueillies post-ablation ont confirmé l’irréversibilité des dégâts subis par les poumons initiaux. La publication du cas dans la revue Med marque sans conteste une étape significative vers la redéfinition des frontières de la médecine pulmonaire.