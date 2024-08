Comment éradiquer efficacement les pesticides de vos fruits et légumes ?

Il est facile d'adopter ce réflexe. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de le faire dès maintenant ?

Tl;dr Des pesticides courants peuvent présenter des risques pour la santé.

Une étude américaine démontre que le simple lavage des fruits et légumes peut être insuffisant.

La technologie SERS a permis de détecter des pesticides dans les pommes, même après lavage.

Éplucher les fruits et légumes pourrait aider à éliminer davantage de pesticides.

La présence inquiétante des pesticides

Les pesticides, omniprésents dans l’agriculture actuelle, sont de plus en plus sous le feu des projecteurs en raison de leurs potentiels risques pour la santé. En 2018, l’Anses avait mis en évidence la présence de plusieurs contaminants dans nos fruits et légumes, bien que leur dangerosité pour le consommateur reste encore à déterminer. Un constat qui a mené à une recommandation répandue : laver systématiquement nos fruits et légumes avant de les consommer.

Une technologie révolutionnaire

Or, cette précaution pourrait s’avérer insuffisante, selon une étude menée par l’American Chemical Society (ACS). Les chercheurs ont utilisé une technologie innovante, la « spectroscopie Raman à exaltation de surface (SERS) », permettant de détecter les traces de pesticides dans les aliments. Cette technique utilise des nanofeuilles pour amplifier les signaux de molécules grâce à un faisceau laser, révélant ainsi les composés chimiques présents.

Des résultats préoccupants

Les scientifiques ont effectué des tests sur des pommes, aspergées de pesticides thirame et carbendazime, deux produits liés à des effets nocifs sur la santé animale. Malgré un lavage soigneux, la technologie SERS a révélé la présence de ces pesticides, « même si les produits chimiques étaient présents à de faibles concentrations », selon les résultats publiés dans la revue « Nano Letters ».

Une solution potentielle

Face à ce constat, les chercheurs suggèrent d’éplucher les fruits et légumes pour diminuer la contamination. Ainsi, ce geste simple pourrait aider à éliminer une partie des pesticides présents sur la peau et dans la pulpe extérieure des aliments.