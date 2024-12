Comment gérer le risque de Sclérose en Plaques : rôle de l’alimentation et du mode de vie

Comprendre la sclérose en plaques : comment une alimentation saine et un mode de vie adapté peuvent jouer un rôle crucial dans la gestion et la diminution des risques liés à cette maladie.

Tl;dr La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune complexe.

L’alimentation peut jouer un rôle essentiel dans le développement de la SEP.

Arrêter de fumer pourrait réduire l’incidence de la SEP de 13%.

Comprendre la sclérose en plaques

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune qui attaque le système nerveux central, provoquant une variété de symptômes tels que l’engourdissement ou la faiblesse des membres, des sensations électriques lors des mouvements du cou, une perte de coordination, une perte partielle ou totale de la vision et des vertiges.

Le rôle de l’alimentation dans la SEP

Les causes exactes de la SEP restent encore floues, mais divers facteurs pourraient contribuer à son développement. Parmi eux, l’alimentation semble jouer un rôle crucial. Plusieurs études ont suggéré un lien potentiel entre le régime alimentaire et le risque de SEP. Les acides gras oméga-3 et oméga-6, présents dans les poissons, les graines de lin et les noix, sont anti-inflammatoires et pourraient réduire le risque de SEP.

Les graisses saturées et trans

Ces graisses, que l’on trouve dans les aliments transformés, pourraient augmenter l’inflammation et le risque de SEP. De même, une alimentation riche en fibres favoriserait un microbiote intestinal sain, réduisant potentiellement le risque de SEP. Divers régimes alimentaires, tels que le régime méditerranéen, le régime paléo ou le régime Swank, ont été associés à une réduction des symptômes de la SEP.

Le rôle crucial de la vitamine D

Un autre facteur qui a récemment fait l’objet de recherches est la vitamine D, qui joue un rôle crucial dans le fonctionnement du système immunitaire. Une étude publiée dans les « Annals of Clinical and Translational Neurology » indique que les individus ayant des taux plus faibles de vitamine D pourraient avoir un risque plus élevé de développer une SEP. En Inde, les produits laitiers couramment consommés sont rarement enrichis en vitamine D, d’où l’importance d’une alimentation riche en sources de vitamine D, comme les poissons gras.

Facteurs de risque modifiables

L’alimentation n’est pas le seul facteur déterminant. Le tabagisme est également un facteur de risque important. Les fumeurs actuels sont plus à risque que les anciens fumeurs. Arrêter de fumer pourrait réduire l’incidence de la SEP d’au moins 13%. Il est donc essentiel de consulter des professionnels de santé pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de ses circonstances spécifiques.