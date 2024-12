Comment l’hiver et nos habitudes d’hydratation influencent la santé de nos reins

Comment préserver la santé de vos reins pendant l'hiver : comprendre l'impact des changements climatiques et de vos habitudes d'hydratation sur la prévention des calculs rénaux.

Tl;dr Les pierres aux reins, plus fréquentes en hiver, sont causées par une urine concentrée.

Les symptômes comprennent une douleur intense, des vomissements et une urine colorée.

La prévention passe par l’hydratation, une alimentation équilibrée et l’activité physique.

Les dangers de l’hiver : les pierres aux reins

L’hiver, saison froide s’étendant de décembre à février, est souvent synonyme de baisse de l’immunité et de métabolisme ralenti. Ces conditions extrêmes peuvent entraîner divers problèmes de santé, dont les pierres aux reins.

La formation des pierres aux reins

Les pierres aux reins sont le résultat d’une concentration excessive d’urine. Celle-ci favorise la cristallisation des minéraux et du sel, engendrant ainsi la formation de ces pierres. Elles ne provoquent généralement pas de symptômes avant d’atteindre les uretères, les tubes reliant les reins à la vessie. Si une pierre entre dans les uretères, elle peut causer une douleur intense, bloquer l’écoulement de l’urine et entraîner un gonflement rénal.

Symptômes et causes

Parmi les symptômes courants, on retrouve une douleur intense sous les côtes, des douleurs fluctuantes dans la région abdominale, une sensation de brûlure lors de la miction, des vomissements, une urine de couleur rose, rouge ou brune et une fièvre.

Plusieurs facteurs peuvent favoriser l’apparition de ces pierres. L’hiver, notamment, est une saison propice à leur développement. En effet, la réduction de l’activité physique entraîne une baisse du métabolisme, favorisant la prise de poids et augmentant ainsi les risques de formation de pierres aux reins. De même, une carence en vitamine D ou une exposition limitée au soleil peuvent accroître ce risque. Enfin, une alimentation déséquilibrée, riche en sodium, en protéines animales et en oxalates, ainsi qu’une déshydratation peuvent contribuer à la formation de ces pierres.

Prévention et traitement

La prévention des pierres aux reins repose sur trois piliers : l’hydratation, une alimentation équilibrée et la pratique régulière d’une activité physique. Il est recommandé de boire 8 à 10 verres d’eau par jour, de privilégier les protéines végétales et les fruits agrumes, et de faire 30 minutes d’exercice par jour.

En cas de symptômes, une prise en charge médicale rapide est essentielle. Le diagnostic repose sur un examen médical, des analyses de sang et d’urine et des tests d’imagerie. Le traitement, quant à lui, dépend de la gravité de la situation et peut inclure des antalgiques, un uretéroscope, une lithotripsie par ondes de choc ou des médicaments pour prévenir la formation de nouvelles pierres.

En comprenant les défis spécifiques de l’hiver et en prenant des mesures proactives pour maintenir la santé des reins, il est possible de minimiser le risque de formation de pierres aux reins et de préserver sa santé générale durant cette saison.