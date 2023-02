Contre l’insomnie, avez-vous tenté la “marche mentale” ?

Un endormissement plus rapide et un sommeil plus serein sont les promesses de cette technique qui peut s'apparenter à la méditation.

Face à l’insomnie, on ne compte plus les remèdes de grand-mère ou les conseils plus scientifiques. Le dernier en date tient en deux mots, “marche mentale”.

Matthew Walker, spécialiste du sommeil, affirme dans son podcast ZOE Science & Nutrition que les personnes qui réussissent à visualiser une marche qu’elles ont déjà faite auraient davantage de chances de trouver rapidement le sommeil.

Une promenade dans sa tête

Il précise : “Pensez à une marche que vous connaissez très bien. Cela peut être une promenade dans les bois, une randonnée ou une balade sur la plage, puis essayez de vraiment la visualiser. Concentrez-vous au point de penser ‘je me vois en train de quitter le perron de ma maison, je descends les marches, je pars”.

Au média anglophone Stylist, une coach en santé précise que “Lorsque notre cerveau trouble notre sommeil, c’est souvent parce que nous sommes fatigués mais mentalement tendus”.

Leurrer le cerveau

Elle explique encore que cette technique est “très similaire à la pleine conscience et à la méditation“. Son but est d’“Amener notre cerveau dans un lieu de sécurité, de calme et de relaxation est un outil incroyablement puissant pour éteindre le bavardage et amener notre corps à un endroit où il peut céder au sommeil”.

Une psychothérapeute et hypnothérapeute, Tania Taylor, explique toujours à Stylist que “La partie de notre cerveau qui régule nos hormones ne fait pas vraiment la différence entre ce qui se passe dans la réalité ou dans notre esprit”.

Libérer les hormones apaisantes

En trompant le cerveau, nous favorisons ainsi la libération d’hormones apaisantes. Commencer par choisir un trajet apprécié, du quotidien ou que vous n’avez fait qu’une fois mais mémorable pour diverses raisons.

Après avoir fermé les yeux, respirer de façon lente, profonde et régulière. Se concentrer sur l’environnement lié à ce trajet et ce qui éveille les sens. A faire et à refaire même si cela ne fonctionne pas dès la première fois.