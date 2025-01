Contrôle du taux de sucre dans le sang : le meilleur moment pour faire de l’exercice

Découvrez le moment idéal pour faire de l'exercice afin de réguler efficacement votre taux de sucre dans le sang.

La gestion de la glycémie : un enjeu de santé majeur

Contrôler sa glycémie est un élément clé pour préserver sa santé, en particulier pour les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète. Selon l’OMS, plus de 800 millions d’individus dans le monde sont touchés par le diabète. Si l’alimentation et les médicaments ont un rôle prépondérant, le timing des activités physiques peut aussi avoir un impact significatif.

Le timing de l’exercice : un facteur déterminant

L’exercice physique aide notre corps à utiliser l’insuline plus efficacement, ce qui diminue le taux de sucre dans le sang. Mais saviez-vous que l’heure à laquelle nous faisons de l’exercice peut augmenter ces bénéfices ? Une étude publiée en 2023 révèle que les rythmes naturels de notre corps, ou cycles circadiens, influencent notre réponse à l’activité physique. Choisir le bon moment pour s’entraîner peut vous permettre de mieux contrôler votre glycémie tout au long de la journée.

Quand faire de l’exercice pour contrôler sa glycémie ?

Le meilleur moment pour faire de l’exercice afin de contrôler la glycémie est généralement après les repas, surtout après le petit-déjeuner ou le déjeuner. En effet, après avoir mangé, le taux de sucre dans le sang augmente, et « faire de l’exercice à ce moment-là aide vos muscles à absorber plus de glucose de votre circulation sanguine ». Une autre recherche de 2023 indique qu’une courte marche ou une légère activité après les repas peut réduire considérablement les pics de sucre post-prandiaux.

Des exercices simples pour maîtriser son taux de sucre

Pour contrôler votre taux de sucre, nul besoin de séances de gym intensives. Des exercices simples et réguliers sont amplement suffisants. Parmi les options, on peut citer :

La marche : Une balade de 15 à 30 minutes après les repas est très efficace pour réduire le taux de sucre après les repas.

Une balade de 15 à 30 minutes après les repas est très efficace pour réduire le taux de sucre après les repas. Le yoga : Des postures douces comme le chien tête en bas, la pose du cobra ou celle de l’enfant peuvent améliorer la circulation sanguine et aider à diminuer les pics de sucre induits par le stress.

Des postures douces comme le chien tête en bas, la pose du cobra ou celle de l’enfant peuvent améliorer la circulation sanguine et aider à diminuer les pics de sucre induits par le stress. L’entraînement en force : Soulever de légers poids ou utiliser des bandes de résistance quelques fois par semaine peut améliorer la fonction musculaire et favoriser l’absorption du glucose.

Soulever de légers poids ou utiliser des bandes de résistance quelques fois par semaine peut améliorer la fonction musculaire et favoriser l’absorption du glucose. Le cyclisme : Que ce soit en salle ou en plein air, le vélo est une excellente façon de brûler des calories et de gérer son taux de sucre.

Que ce soit en salle ou en plein air, le vélo est une excellente façon de brûler des calories et de gérer son taux de sucre. La natation : Sport à faible impact et sollicitant l’ensemble du corps, la natation aide à maintenir un taux de sucre stable tout en ménageant les articulations.

Quelle durée pour l’exercice physique ?

La régularité est primordiale pour contrôler la glycémie. Visez 30 minutes d’exercice modéré la plupart des jours de la semaine, soit environ 150 minutes par semaine. Si vous manquez de temps, fractionner vos séances d’entraînement en sessions plus courtes de 10 à 15 minutes peut toujours procurer des bénéfices significatifs. Les séances d’exercice post-prandiales n’ont pas besoin d’être longues non plus. Une marche rapide de 15 minutes après le repas peut faire une grande différence dans la gestion de votre taux de sucre.