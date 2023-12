Covid-19 : Comprendre les règles de dépistage actuelles – Qui est exempté et quels sont les remboursements ?

Face à la réapparition du Covid-19 en France cet hiver, des milliers de citoyens subissent des tests chaque semaine. Cependant, la menace n'étant plus aussi grave qu'au commencement de la pandémie, les stratégies de dépistage ont changé. Mais quelle est la nouvelle approche adoptée ?

Retour en force du Covid-19 et des tests de dépistage

Même si la situation n’est plus aussi alarmante qu’au début de la pandémie, le spectre du Covid-19 hante une nouvelle fois l’hiver français. Une tendance à la hausse des indicateurs syndromiques a été observée en ville, notamment parmi les actes de SOS Médecins durant la semaine du 20 au 26 novembre, selon Santé publique France.

Une augmentation des indicateurs virologiques

Une hausse des indicateurs virologiques a également été confirmée par l’agence nationale de santé publique. Selon les données des tests réalisés en laboratoire de biologie médicale, un total de 22 257 nouveaux cas ont été déclarés durant la 47ᵉ semaine de l’année 2023. Ces chiffres, bien que faibles, montrent une recrudescence du virus dans l’Hexagone.

Changement dans la politique de remboursement des tests

Face à cette recrudescence, les Français se font tester par milliers. Cependant, le dépistage a connu un changement majeur depuis le 1er mars 2023. La politique sanitaire a mis fin aux tests systématiques et au remboursement généralisé de ceux-ci. Désormais, tous les assurés sont pris en charge, qu’ils soient ou non vaccinés, sans nécessité de prescription médicale préalable.

Une prise en charge variable

Alors que les tests restent gratuits lors des campagnes de dépistage à l’échelle nationale, la Sécurité sociale ne prend plus en charge 100% de ceux-ci dans la vie de tous les jours. La prise en charge varie entre 60% et 70% en fonction de l’acteur de santé réalisant le test. Pourtant, certains Français, comme les patients en affection longue durée et les personnes âgées de 65 ans et plus ou de moins de 18 ans, bénéficient toujours d’une prise en charge à 100%.