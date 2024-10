Covid-19: Deux nouveaux animaux suspectés, le pangolin disculpé

La civette et le chien viverrin ne sont pas des inconnus en matière d’épidémies. Ces deux espèces avaient déjà été impliquées dans l’apparition du SARS en 2002. Cette nouvelle information renforce l’hypothèse selon laquelle la pandémie aurait été déclenchée par l’introduction d’animaux infectés sur le marché à la fin 2019.

Publiée dans la revue scientifique Cell, cette étude, menée par une équipe internationale de recherche pilotée par le CNRS, indique que le pangolin ne serait pas coupable. Les chercheurs pointent du doigt deux autres animaux : la civette et le chien viverrin.

