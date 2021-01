Covid-19 : la perte de l’odorat peut durer jusqu’à 6 mois

La perte de l’odorat est un symptôme préoccupant de la Covid-19 pouvant durer plus de 6 mois. Face à cela, des solutions sont créées pour accélérer le processus de récupération.

De nombreux symptômes peuvent être ressentis par les personnes infectées par la Covid-19. Parmi les plus connus, on peut notamment citer la perte de l’odorat, soit l’anosmie. Une récente étude publiée dans le Journal of Internal Medicine déclare que 5% des malades n’ont toujours pas retrouvé ce sens six mois après avoir été infectés.

L’odorat : un sens fortement touché par la Covid-19

L’étude dont nous vous parlons aujourd’hui a été menée sur 2 581 patients depuis le mois de mars 2019 dans 18 hôpitaux européens. Dans ce panel, 1 916 malades avaient perdu l’odorat suite à la contraction du virus de la Covid-19. Les résultats constatés par les chercheurs sont les suivants : 85,9% des personnes anosmiques l’étaient de manière légère. Entre 5 à 7 % des patients avaient quant à eux des formes modérées, voire sévères de la perte de l’odorat.

1363 personnes ont fini l’ensemble des évaluations de cette étude. 328 d’entre elles n’ont pas retrouvé leurs facultés olfactives 60 jours après les premiers symptômes, soit 15,3 %. Après 6 mois, 4,7 % des personnes n’ont toujours pas récupéré objectivement leur odorat. Pour conclure leur étude, les chercheurs ont déclaré « Au bout de 2 mois de suivi, 75% à 85% des patients ont retrouvé l’odorat selon les évaluations olfactives subjectives et objectives. »

Les solutions pour retrouver l’odorat

Face à ce symptôme préoccupant, de nombreux acteurs cherchent des solutions afin d’aider les anosmiques. Par exemple, nous pouvons citer la solution créée par l’association anosmie.org. L’organisme a lancé une application web disponible à cette adresse permettant d’accélérer la récupération olfactive. Le principe utilisé est celui de la rééducation olfactive. Afin de débuter ce processus, il sera nécessaire d’acquérir quatre huiles essentielles (sur le site directement ou en pharmacie) : clou de girofle, eucalyptus, citron et géranium rosae. Après avoir obtenu ces produits, un entrainement par inhalation sera accessible sur l’application afin de permettre la récupération progressive de l’odorat.