Covid-19 : la vaccination des enseignants et des policiers commence en France

En ce samedi 17 avril, la vaccination contre la Covid-19 est ouverte à de nouvelles professions.

Après avoir annoncé le début de la vaccination chez les plus de 55 ans avec les vaccins d’AstraZeneca et Johnson & Johnson la semaine dernière, le gouvernement étend encore une fois les publics visés par la campagne de vaccination contre la Covid-19. En effet, Jean Castex annonçait le 15 avril dernier que des « créneaux dédiés » allaient être ouverts, en commençant par les enseignants, les policiers et les gendarmes de plus de 55 ans dès ce week-end.

Vaccination des policiers, gendarmes et enseignants dès aujourd’hui

Alors qu’environ 12 millions de personnes ont déjà reçu une première injection de vaccin contre la Covid-19 en France, le rythme promet de s’accélérer une nouvelle fois avec le lancement de la vaccination pour certaines professions particulièrement exposées au Covid-19. Pour commencer, le gouvernement a annoncé que les enseignants, policiers et gendarmes de plus de 55 ans pouvaient se faire vacciner dès le samedi 17 avril.

Cette nouvelle mesure prend en compte les professeurs des écoles, collèges et lycées, les professionnels de la petite enfance, les policiers et gendarmes, les surveillants pénitentiaires, les agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem) ainsi que les AESH (accompagnants d’enfants en situation de handicap). En tout, cela représente environ 400 000 personnes. L’ensemble de ce nouveau public visé par la vaccination pourra profiter des solutions d’AstraZeneca, Pfizer et Moderna.

Franceinfo a reçu quelques précisions de la part du ministère de l’Intérieur. Ainsi, nous apprenons que l’extension des publics éligibles à la vaccination représente environ 25 000 policiers et gendarmes, dont 9 800 policiers actifs, 4 000 policiers réservistes, 5 500 gendarmes actifs et 6 000 réservistes. Jean Castex a récemment expliqué avoir « demandé à la ministre du Travail d’engager une concertation avec les partenaires sociaux pour identifier d’autres salariés du secteur privé qui pourraient également bénéficier, en raison de leur fonction, de ces créneaux prioritaires ».