Covid-19 : le Stade de France va vacciner 10 000 personnes par semaine durant les six prochains mois

Pour accélérer les vaccinations sur le territoire français, le Stade de France a été réquisitionné pour faire office de vaccinodrome.

Dans les mois à venir, de plus en plus de monde va avoir l’occasion de se faire vacciner contre la Covid-19. Afin d’accélérer la campagne de vaccination en France, le Stade de France va être réaffecté en vaccinodrome durant les six prochains mois au minimum. Grâce à ce tout nouveau dispositif, environ 10 000 doses des vaccins Pfizer et Moderna pourraient être injectées par semaine.

Le Stade de France réquisitionner pour la campagne de vaccination

Dès le 6 avril prochain, le Stade de France deviendra un immense centre de vaccination. A l’intérieur, les pompiers de Paris ainsi que la Croix-Rouge effectueront plus de 10 000 injections de doses de vaccins Pfizer et Moderna par semaine. Loïc Duroselle, directeur de la programmation du Stade de France, souligne d’ailleurs « Nous avons l’assurance de l’agence régionale de santé (ARS) que ce nombre de doses sera respecté pour tout le mois d’avril ».

Ainsi, une quarantaine de tentes devrait être installée dans un salon en sous-sol afin de vacciner la population. Dans un premier temps, seules 20 tentes seront nécessaires à la vue des catégories limitées de population pouvant se faire vacciner. Loïc Duroselle déclare : « On espère pouvoir monter en charge dès qu’on aura plus de doses disponibles ».

Un dispositif privilégiant les habitants de Seine-Saint-Denis

Face à la forte demande de vaccin sur le territoire, la responsable de la vaccination au département de Seine-Saint-Denis, Manon Daubas, a expliqué « En janvier, on avait mis tous les créneaux sur Doctolib et on s’est rendu compte qu’il y avait eu une perte de chance pour nos habitants ». Afin de redonner le pouvoir à ses habitants, le conseil départemental a décidé de mettre uniquement la moitié des créneaux de vaccination au Stade de France disponible sur Doctolib. L’autre moitié sera uniquement réservée aux habitants de Seine-Saint-Denis. Pour prendre rendez-vous, les locaux devront alors contacter un numéro de téléphone spécifique, le 01 43 93 78 77, du lundi au samedi entre 9h et 18h30.