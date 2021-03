Covid-19 : l’Elysée est favorable à une journée dédiée aux victimes

D’après une récente lettre de l'Élysée, une journée de deuil à la mémoire des victimes de la Covid-19 serait en réflexion.

En plus d’un an, le coronavirus a causé plus de 88 600 décès sur le territoire français. Depuis la perte de sa femme en mars 2020 lors de la première vague épidémique, Lionel Petitpas se bat pour la reconnaissance des victimes de la Covid-19. Suite à de multiples sollicitations, le cabinet du président de la République lui a répondu et a annoncé réfléchir à l’instauration d’une journée d’hommage.

Une journée de deuil pour les victimes de la Covid-19

Dimanche 7 mars, Lional Petitpas, président de l’association Victimes du Covid-19, a finalement eu une réponse de l’Elysée suite à ses multiples interpellations autour de l’instauration d’une journée de deuil nationale pour les victimes de la pandémie. Rapporté par France 3, la lettre rédigée par le chef de cabinet de la présidence de la République, Brice Blondel, affirme que « Monsieur Emmanuel Macron a été particulièrement sensible aux raisons guidant votre démarche ». Ce dernier souligne par la suite « que des réflexions sont en cours concernant l’instauration d’une journée dédiée à la mémoire de celles et ceux qui ont été emportés par ce fléau ».

Lionel Petitpas confiant suite à cette lettre

Rapidement, France 3 a récolté la réaction de Lionel Petitpas face à cette nouvelle. Le Marnais considère le courrier de l’Élysée comme un « signal favorable » et souligne le fait que « quelque chose est en train de se mettre en place ». L’homme espérerait voir cette journée instaurée le 17 mars, jour du premier confinement.

Lionel Petitpas n’envisage cependant pas que la mesure soit prise de sitôt « Il faut que le président nous reçoive et prenne une décision rapide. Très honnêtement, je ne pense pas que cela se fera avant l’été ou l’automne. Mais le principal, c’est que cela se fasse, en espérant que d’ici là le rythme des décès journaliers devienne moins important ».