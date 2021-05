Covid-19 : l’ensemble des Français vont pouvoir se faire vacciner dès le 12 mai

Emmanuel Macron vient d’annoncer que l’ensemble des Français âgés de plus de 18 ans peuvent réserver un créneau de vaccination pour le lendemain, si des places sont libres.

La campagne de vaccination continue de s’accélérer sur le territoire français. Le Président de la République Emmanuel Macron vient d’annoncer l’ouverture de créneaux pour les plus de 18 ans afin de se faire vacciner contre la Covid-19. Il précise cependant que cela sera possible uniquement lorsque « des doses sont disponibles » du jour pour le lendemain.

Tous les Français de plus de 18 ans peuvent se faire vacciner

Pour rappel, le calendrier vaccinal se présentait précédemment de cette façon : dès le lundi 10 mai, les personnes âgées de plus de 50 ans sans condition particulière pouvaient se faire vacciner contre la Covid-19 ; à partir du mardi 15 juin, l’ensemble des citoyens français âgés de plus de 18 ans pouvaient accéder à la vaccination. Cependant, un petit changement vient d’être opéré à ce planning. Emmanuel Macron vient, en effet, d’annoncer par surprise que toutes les tranches d’âges pourront accéder à des créneaux dès le 12 mai 2021.

Lors de son allocution du 6 mai, le Président de la République a souligné son souhait de « continuer à porter l’effort pour avoir nos 20 millions de vaccinés aux alentours du 15 mai et nos 30 millions autour du 15 juin ». Pour ne pas « gâcher de doses », Emmanuel Macron a annoncé que dès le 12 mai 16h, les personnes âgées de plus de 18 ans pourront réserver sans aucune condition médicale ou professionnelle particulière un créneau de vaccination pour le lendemain si des places sont libres.

« À partir de mercredi 12 mai, vous pourrez regarder la veille sur le site Doctolib les doses qui sont disponibles, et cela, quel que soit votre âge. Et s’il y a des doses qui sont disponibles le lendemain, et donc des RDV qui ne sont pas pris, ils seront ouverts sans limites d’âge », a-t-il déclaré. De notre côté, nous vous conseillons d’utiliser le site ViteMaDose pour découvrir rapidement les créneaux de vaccination libres près de chez vous.