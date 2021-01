Covid-19 : les tests salivaires réévalués favorablement par la Haute autorité de santé

La Haute autorité de santé vient de réévaluer l’utilisation des tests salivaires afin de déceler la Covid-19.

Depuis maintenant plus d’un an, la France privilégie les test PCR afin de détecter les infections à la Covid-19. Malgré l’existence du dépistage salivaire, ce processus n’a pas eu l’occasion de se développer sur le territoire français. Cependant, cela pourrait bientôt changer suite à un nouvel avis de la Haute autorité de santé.

Tests salivaires : un processus de dépistage peu développé en France

Comme le souligne Ladepeche, les tests salivaires ont eux du mal à s’implémenter en France. En effet, Olivier Véran annonçait en juillet dernier l’arrivée de ce type de test. Cependant, la Haute autorité de santé (HAS) n’était pas du même avis face à l’efficacité de ces derniers et a donc tardé à les autoriser. Ainsi, il n’était possible qu’à la mi-septembre de profiter de ce processus de dépistage. Petit hic encore une fois, seules les personnes présentant des symptômes pouvaient en profiter. De plus, les tests salivaires n’étaient pas remboursés par l’assurance maladie.

La situation n’a donc pas permis un bon développement de ce procédé en France. Le 23 janvier, la HAS a déclaré qu’elle « amorçait la réévaluation des tests RT-PCR salivaires à la lumière de nouvelles données ».

Une réévaluation convaincante suite à une méta-analyse

La Haute autorité de santé a ainsi déclaré avoir mené une méta-analyse grâce à échantillons de 18 931 patients issus de 64 essais. L’institution déclare ainsi dans un communiqué que « Cette étude d’envergure a permis de réévaluer avec un niveau de certitude inégalé jusqu’à présent, les performances diagnostiques des tests salivaires ». Celle-ci a ainsi permis de constater une perte de sensibilité « de l’ordre de 2 à 11% » comparé à un test PCR. Suite à ces résultats, la HAS envisage « un élargissement des indications de ces tests ».

Avant de déployer plus largement les tests salivaires sur le territoire français, la Haute autorité de santé reste méfiante et attend les résultats d’autres travaux. On apprend tout de même qu’un test salivaire positif à la Covid-19 ne nécessitera plus un test PCR afin de confirmer les résultats.