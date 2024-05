Décès du premier patient ayant reçu un rein de porc génétiquement modifié

La mort de Rick Slayman est une perte douloureuse, mais son courage et sa confiance dans la science restent une source d’inspiration. Sa vie illustre l’importance de l’innovation médicale et nous rappelle le défi constant que représente la pénurie d’organes. Son exemple nous pousse à continuer d’explorer de nouvelles frontières pour la transplantation, dans l’espoir de sauver d’autres vies.

Cette avancée médicale pourrait en effet apporter une solution à la pénurie d’organes, un problème chronique à l’échelle mondiale. Le rein de porc utilisé pour la transplantation avait été fourni par la société de biotechnologie du Massachusetts, eGenesis, et avait été génétiquement modifié pour éliminer les gènes nocifs et ajouter certains gènes humains.

