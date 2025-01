Découverte révolutionnaire : un hydrogel injectable pour traiter le cancer du sein

Des études supplémentaires sont en cours pour déterminer l’ampleur maximale de la réduction de la taille de la tumeur par une seule dose. Cette découverte marque une avancée significative dans le traitement localisé du cancer et pourrait changer la façon dont nous envisageons l’administration de médicaments dans le futur.

Les résultats des essais précliniques sur un modèle murin de cancer du sein sont très prometteurs. Une seule injection de l’hydrogel, chargée du médicament de chimiothérapie Doxorubicine, a entraîné une réduction d’environ 75% de la taille de la tumeur en 18 jours . De plus, l’hydrogel est resté localisé sur le site de la tumeur, libérant progressivement le médicament sans provoquer d’effets secondaires détectables sur les autres organes.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

L’hydrogel est une structure tridimensionnelle à base d’eau capable d’absorber et de retenir des liquides. Composé de peptides ultra-courts, il est conçu pour rester insoluble dans les fluides biologiques, assurant ainsi sa localisation au site d’injection. « Ce travail illustre comment l’innovation scientifique peut directement répondre aux besoins pressants du traitement du cancer », a déclaré le Prof. Debapratim Das de l’IIT Guwahati.

Cet hydrogel offre un moyen de délivrer directement les médicaments anti-cancéreux au site de la tumeur, ce qui réduit significativement les effets secondaires généralement associés aux traitements conventionnels du cancer. En effet, les approches actuelles comme la chimiothérapie et la chirurgie présentent souvent de sérieuses limitations, notamment en raison des effets néfastes sur les cellules saines.

Une avancée majeure dans le domaine de la thérapie contre le cancer a été réalisée par une équipe de chercheurs de l’Institut indien de technologie de Guwahati et de l’Institut Bose de Kolkata. Ils ont mis au point un hydrogel injectable , une substance innovante destinée au traitement localisé du cancer.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter