Une nouvelle luminothérapie réduit de 92 % un marqueur clé de la chute des cheveux

Des chercheurs ont développé une nouvelle thérapie par la lumière qui parvient à réduire de 92 % un marqueur clé associé à la chute des cheveux, ouvrant la voie à des avancées prometteuses dans le traitement de l’alopécie.

Tl;dr Chapeau flexible à thérapie lumineuse développé contre la perte de cheveux.

Efficacité supérieure aux casques à LED classiques selon des tests en laboratoire.

Technologie OLED diffuse et discrète, bientôt testée cliniquement.

Un espoir technologique face à la perte de cheveux

Dans les laboratoires sud-coréens de Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST), une équipe de chercheurs vient de franchir un cap dans la lutte contre la perte de cheveux. Leur innovation ? Un « chapeau » souple à base d’OLEDs qui émet une lumière spécifique pour stimuler la repousse capillaire. L’objectif affiché est simple : rendre le traitement plus confortable, discret et, surtout, plus efficace que les dispositifs existants.

Lumière infrarouge ciblée : une avancée décisive ?

S’appuyant sur des études en laboratoire, l’équipe menée par l’ingénieur en électricité Kyung Cheol Choi a mis au point un système qui exploite la lumière proche infrarouge dans une plage très précise (730–740 nm). Cette longueur d’onde cible les cellules papilles dermiques humaines (hDPCs), véritables chefs d’orchestre de la régénération du cheveu à la base du follicule. Les premiers résultats sont frappants : comparé aux cellules non traitées, l’activité liée au vieillissement a été réduite de 92 %, nettement au-delà des performances observées avec la photothérapie par lumière rouge traditionnelle.

Un design pensé pour le quotidien

Contrairement aux « casques anti-chute » volumineux qui reposent sur des LED ou lasers, cette technologie sud-coréenne se distingue par sa flexibilité. Grâce aux diodes organiques électroluminescentes (OLED), la lumière diffusée épouse mieux le cuir chevelu et couvre uniformément toute la zone traitée. Ce format souple pourrait enfin permettre un port prolongé, y compris en public — une petite révolution dans ce domaine où confort et apparence comptent tout autant que l’efficacité.

Nouveaux horizons thérapeutiques ?

La problématique est loin d’être anecdotique : rien qu’aux États-Unis, jusqu’à 40 % des adultes seraient touchés par l’alopécie androgénétique. Jusqu’ici, seules quelques solutions médicamenteuses comme le minoxidil ou le finastéride étaient approuvées – chacune avec son lot d’effets secondaires parfois lourds (« dysfonction érectile, douleurs testiculaires ou mammaires, baisse de libido… »). Face à ces limites, beaucoup se tournent vers les thérapies lumineuses malgré leurs contraintes techniques.

Face à ces enjeux, les chercheurs de KAIST, soutenus financièrement par City University of Hong Kong, travaillent déjà sur un prototype lavable et résistant à un usage quotidien. La prochaine étape ? Des essais précliniques pour valider sécurité et efficacité dans des conditions réelles. Si les promesses sont tenues lors des tests cliniques futurs, ce chapeau lumineux flexible pourrait bien bousculer le marché du traitement capillaire… et redonner espoir à des millions d’individus.