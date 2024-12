Traitement révolutionnaire contre la calvitie : un gel sucré stimule une repousse inattendue

Une révolution dans le traitement de la perte de cheveux : un gel à base de sucre déclenche une repousse surprenante et inattendue.

Tl;dr Les chercheurs ont découvert accidentellement un traitement contre la perte de cheveux en étudiant les sucres désoxyribose.

Le gel de désoxyribose s’est révélé aussi efficace que le Minoxidil, un traitement courant pour la perte de cheveux.

La recherche soulève l’espoir de nouveaux traitements pour l’alopécie chez l’homme et la femme.

Une découverte fortuite

En étudiant les effets des sucres de désoxyribose naturellement présents dans l’organisme sur la cicatrisation des plaies de souris de laboratoire, des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Ces sucres ont stimulé la repousse rapide du pelage autour des lésions, incitant les chercheurs à approfondir leurs investigations.

Un espoir pour les personnes atteintes de calvitie

Ces recherches ont conduit à une avancée majeure dans le traitement de la calvitie héréditaire, une affection touchant les hommes et les femmes du monde entier. Le gel de désoxyribose s’est révélé aussi efficace que le Minoxidil, un traitement topique pour la perte de cheveux communément connu sous le nom de Rogaine.

« Nos recherches suggèrent que la réponse au traitement de la perte de cheveux pourrait être aussi simple que d’utiliser un sucre de désoxyribose naturellement présent pour stimuler l’apport sanguin aux follicules pileux et encourager la croissance des cheveux », a déclaré l’ingénieure tissulaire Sheila MacNeil de l’Université de Sheffield.

Potentiel pour le traitement de l’alopécie chez l’homme et la femme

L’efficacité de ce gel de désoxyribose pour la repousse des cheveux représente une lueur d’espoir pour le traitement de l’alopécie chez l’homme et la femme. La calvitie héréditaire, aussi connue sous le nom d’alopécie androgénétique, est une cause courante de perte de cheveux due à une combinaison de génétique, d’hormones et de vieillissement. Elle touche jusqu’à 40% de la population.

Les chercheurs ne sont pas exactement sûrs de la façon dont le gel de désoxyribose fonctionne pour la repousse des cheveux, mais ils ont remarqué qu’il entraîne une croissance de cheveux plus longs et plus épais chez les souris. Autour du site traité, il y avait une augmentation des vaisseaux sanguins et des cellules de la peau.

« C’est un domaine très peu étudié, de nouvelles approches sont donc nécessaires », écrivent les auteurs. Cette recherche pourrait être poursuivie en expérimentant sur des souris femelles souffrant d’alopécie, car chez les mâles, elle a montré un résultat prometteur.