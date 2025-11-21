Le rôle de la santé intestinale dans la chute des cheveux et le ralentissement de leur pousse

Des recherches récentes mettent en lumière le lien entre l’équilibre du microbiote intestinal et la santé capillaire. Un déséquilibre digestif pourrait favoriser la chute des cheveux et freiner leur croissance, soulignant l’importance d’un intestin sain.

Tl;dr La santé digestive influence la perte de cheveux.

Carences et déséquilibre du microbiote fragilisent la chevelure.

Une alimentation adaptée soutient la croissance capillaire.

Lien étroit entre digestion et chute de cheveux

Qui aurait cru que l’état de notre système digestif pouvait jouer un rôle aussi central dans la vitalité de notre chevelure ? Si les facteurs héréditaires, hormonaux ou certaines maladies comme l’alopécie areata sont bien connus du grand public, l’importance de la santé intestinale reste largement sous-estimée. Pourtant, le système digestif se révèle être la porte d’entrée des éléments essentiels – protéines, vitamines, minéraux – qui participent directement à la croissance et à la solidité des cheveux.

Dysbiose intestinale : un impact direct sur le cuir chevelu

À l’intérieur de nos intestins évolue une flore complexe, abritant plus de 400 espèces bactériennes. Ce microbiote intestinal, lorsqu’il fonctionne harmonieusement, facilite non seulement la digestion mais permet aussi l’assimilation optimale des nutriments indispensables à la structure capillaire : vitamines B (notamment B1, B2, B5, B7, B9), fer, zinc ou encore acides aminés. En cas de déséquilibre – ce que l’on nomme « dysbiose » –, le corps peine à absorber ces ressources pourtant cruciales. Des études menées chez les patients atteints d’alopécie areata suggèrent même une réduction notable de la diversité bactérienne intestinale, associée à une aggravation de la chute de cheveux.

Syndromes digestifs et carences : un cercle vicieux

Les troubles chroniques tels que le Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) ou les maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn altèrent lourdement les capacités d’absorption nutritionnelle. Il n’est pas rare que ces patients rapportent des signes extra-digestifs tels que cheveux cassants, perte diffuse ou ralentissement du renouvellement capillaire. D’après des recherches récentes publiées dans Inflammatory Bowel Diseases, une carence en fer ou en zinc serait fréquemment impliquée dans ce type d’alopécie.

Soutenir ses cheveux par l’assiette : conseils pratiques

Adopter certains réflexes alimentaires peut considérablement soutenir tant la digestion que le cuir chevelu. À privilégier :

Protéines : œufs, viandes maigres, légumineuses pour renforcer la fibre capillaire.

: œufs, viandes maigres, légumineuses pour renforcer la fibre capillaire. Oméga-3 : poissons gras et graines pour maintenir membrane cellulaire et synthèse hormonale.

: poissons gras et graines pour maintenir membrane cellulaire et synthèse hormonale. Fer et zinc : viande rouge, fruits secs et céréales complètes contre les carences fréquentes.

Miser sur une bonne hydratation ainsi qu’une alimentation riche en aliments fermentés (source naturelle de probiotiques) favorise durablement le maintien d’un microbiote équilibré – un allié précieux face à la perte de cheveux. En fin de compte, comprendre cette relation digestive-capillaire ouvre des pistes concrètes pour renforcer sa chevelure… et son bien-être global.